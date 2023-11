Un artista actual tiene que tirar montones de anzuelos: Cisco Jiménez

Cisco Jiménez nació en el centro de Cuernavaca en 1969 “en una pequeña vecindad frente al doctor Lupian, quien trajo al mundo a muchos guayabos; su hospital era muy popular con muy buena reputación, que atendía a personas de todas las clases sociales. Nací y me crié en un matriarcado: mi madre, hermanas, tías y abuela; y tenía esa proximidad a las muñecas y a las revistas femeninas de moda. Ese fue mi primer ideario. Y una vez mi papá me regaló un futbolito para contrarrestar esa parte, pero no tenía con quién jugar y sólo me le quedaba viendo. Después me hice vago y me salía con la palomilla por los barrios, en ese tiempo cuando podías ir de colonia en colonia y regresar ya que cayera la tarde”.

Pero también fue que gracias a su padre, Francisco Jiménez Paredes, tuvo sus primeros acercamientos al arte y uno de sus mejores ejemplos para comenzar a pintar: “Mi papá trabajó como 30 años en Las Mañanitas, que siempre fue una especie de museo de arte porque estaba decorado con obras de Tamayo, José Luis Cuevas y muchos más; él me llevaba de niño a su chamba y yo me enfrentaba a esas piezas de arte; fue un gran impacto. Mi papá me daba pequeños tours y me iba diciendo lo que él podía de acuerdo a su nivel; los domingos se ponía a pintar en casa de manera autodidacta, yo aprendí mucho de él”.

Cisco comparte que su papá era técnico en refrigeración y cuando iba a buscar y comprar refacciones a Ciudad de México solían ir al centro a ver los murales de Rivera o la exposición que estuviera vigente en Bellas Artes, por lo que el arte fue algo que absorbió de forma muy orgánica.

“Mi mamá, sin pensarlo dos veces, me metió al Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, un espacio bien democrático y accesible donde íbamos gente de todas las clases sociales. Había grandes maestros como Guillermo Monroy y Armando Kramsky. En aquel tiempo Cuernavaca era bastante placentera”.

El dibujo y la pintura fueron las principales técnicas con las que desarrolló su creatividad; después se interesó por la caricatura política y las historietas.

“De mis primeras obras hacía acuarelas de paisajes, y de hecho me basaba en las cajetillas de cerillos del maestro Cazares, todo va hilando. Y aquí en Cuernavaca hay un error de que se ha negado al paisajismo, que quedó relegado, pero hay por derecho propio toda una escuela de paisajismo que debería seguirse promoviendo aunque no sea contemporáneo”.

A lo largo de su carrera Cisco ha presentado exposiciones en un sinfín de espacios a nivel local, nacional e internacional, pero la primera oportunidad que tuvo para presentar su trabajo artístico fue en el pasillo del Centro Cultural Universitario en Cuernavaca, un espacio muy importante para la formación, promoción y difusión de las artes.

“En el CCU había un maestro holandés que se llamaba Daniel Van Gelder y quien me dijo que ya estaba listo para presentar mi obra y me dio el espacio en el pasillo del lugar, ya después expuse en la galería de ahí, eso fue aproximadamente en 1989”, narró el artista.

Y fue hasta 1993 cuando tuvo su primera exposición a nivel nacional y de manera más profesional en la galería Nina Menocal, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Con el paso del tiempo ha llevado su arte a distintas partes del mundo, especialmente a otros estados de México, Estados Unidos de América, Latinoamérica y Europa, con un buen recibimiento por parte de un público diverso.

“Empecé a interactuar en la parte sur de Estados Unidos como California y Texas, hasta llegar a Nueva York, donde todos los artistas queremos estar. Asimismo, en Latinoamérica por Costa Rica, Ecuador y Brasil, y que justo el tener ese acercamiento con Latinoamérica me hizo aprender mucho de México. También he expuesto en Europa, pero allá son un poco más exigentes, el arte mexicano debe tener ciertas características, como ser exótico o que se parezca a otros artistas”.

Gracias a su talento y a su obra Cisco ha sido beneficiado con diversas becas y programas de apoyo a nivel nacional e internacional que le han permitido seguir desarrollando su arte y creatividad.

“He tenido becas de Jóvenes Creadores del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores, que la verdad han sido algo muy importante para mí porque generalmente suelen ser muy competidas y complicadas. Una de ellas la tuve en medio de la pandemia y fue un apoyo maravilloso. También tuve una beca para residencia en una fundación en Texas y otra para residencia en Portugal”.

En una mirada en retrospectiva a su vida y su carrera artística, Cisco se recuerda de niño jugando en los barrios de Cuernavaca, las charlas y recorridos de arte con su padre, sus clases en el IRBAC, sus primeras obras y exposiciones, hasta llegar a quien es hoy en día. Y reflexionó:

“Haz de cuenta que te moriste y te estás viendo de afuera, de cómo están tratando tus cosas, es una disociación, es decir, ese a lo mejor era yo, pero ya no soy yo, hay como esos rastros y restos de lo que fui. Veo a un ser que ha evolucionado muchísimo que ha aprovechado un montón de oportunidades, y sobre todo que no quiero que quede en mí nada más, sino tratar de proyectar al arte en general”.

Y además de desarrollarse como artista ha impulsado el talento y la obra de otros colegas y creadores en Morelos a través de la gestión cultural, al realizar exposiciones y eventos en Cuernavaca.

“Uno quisiera tener más y hacer cosas más contundentes, pero tampoco dejarse humillar por las circunstancias o decir no hay esto aquí y hay que articular a esto otro. Quiero decirle a los demás artistas que tienen que hacer cosas para que el arte y la cultura no siga estancada un año más, un sexenio más, una vida más. El problema de Cuernavaca es que te apacigua, y muchas veces no haces tu mejor esfuerzo porque sabes que aquí no te irá bien, pero hay que hacerlo porque seguro en algún otro lugar puede pasar algo, así se abren las oportunidades”.

Asimismo, menciona que él decidió continuar su carrera y quedarse en Cuernavaca principalmente porque es su lugar, además de sumar un granito de arena por elevar el arte y la cultura en la entidad a través de sus obras y su labor como gestor cultural; pero otra de las razones es lo difícil que es salir y competir con otros artistas en un espacio como la Ciudad de México, por ejemplo.

“Para los nuevos artistas hay mucha competencia y es que justamente deben asimilar lo que todo el mundo hace para figurar, en cambio al estar viendo esa escena desde afuera puedes establecer otras estrategias que igual funcionan”

Herencia y ejemplo de vida

Cisco compartió que su padre fue pieza clave en su amor a las artes, y que el hecho de verlo pintar de manera autodidacta fue de gran inspiración. Por muchos años las obras de su padre quedaron guardadas; sin embargo, gracias a su labor pudo darle a su padre la satisfacción de ver sus obras en tres exposiciones, en el restaurante Emiliano’s, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) y Casa Tikal.

“Era importante para mí cerrar un círculo, porque al inicio él fue mi gran apoyo para todo lo que yo hacía, y al final aunque estaba jubilado y tranquilo, tenía la ilusión de que sus pinturas fueran vistas e incluso consumidas. Por fortuna tuvo una exposición en el MMAC gracias a que un gran curador entendió su obra y quiso compartirla en este espacio. La última la hicimos en Casa Tikal donde también tuvo una gran aceptación, pero desafortunadamente cuando su carrera se empezaba a poner mejor tuvo que partir, así la ley de la vida”.

Actualmente Cisco Jiménez presenta la exposición “Disrupción eruptiva” en La Tallera, en la cual traslada su estudio artístico a la sala principal de este espacio, para compartir con el público mucho más sobre su obra y su entorno. Esta muestra permanecerá hasta abril de 2024.

Y entre sus próximos planes está exponer en Zona Maco, feria que cumple 20 años. Aquí presentará nuevas pinturas y sus populares pistolas de barro. Asimismo, planea llevar a Querétaro parte de la obra que tiene en La Tallera y, por supuesto, buscar nuevos espacios.