Iza Mendoza: El vínculo y la fuerza femenina en la gráfica

Con un gran amor por las artes y un desarrollo creativo desde temprana edad, Iza Mendoza eligió el camino profesional de las artes visuales y se especializó en creación gráfica, lo que le ha dado gran renombre a nivel local y nacional, pues su obra ha sido reconocida por diversos programas y plataformas importantes.

Aunque en su familia nadie se dedica al ámbito artístico, Iza siempre tuvo inquietud por saber del tema y desarrollar su creatividad gracias a los libros que tenía su papá y que a ella le encantaba hojear y leer para descubrir cosas nuevas.

“Mi papá era muy entusiasta de coleccionar libros de varios temas, y entre esos tenía enciclopedias donde venía todo lo relacionado a movimientos clásicos como el Renacimiento y Surrealismo. De niña ese fue mi primer acercamiento por mera curiosidad, la parte visual me atrajo mucho y empecé a descubrir que tenía cierta facilidad para las manualidades y el dibujo, realmente me gustaba ensuciarme con el material”, expresó.

Siempre disfrutó dibujar y crear, pero no había considerado las artes como una carrera profesional, hasta que cursó la preparatoria y en una feria de universidades vio la Licenciatura en Artes y le llamó la atención.

Iza Mendoza, artista morelense. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Recuerdo que estaba el módulo del Instituto Botticelli con una presentación muy sencilla de cuadros y todas esas cosas que ya me habían llamado la atención, pero no sabía que se podía estudiar como una carrera, y en ese momento solo tenían la Licenciatura en Restauración y empecé a considerarla como una opción. Sin embargo, mis papás no querían que estudiara esto porque era complicado, y me decían que eligiera otra cosa, pero al salir de la preparatoria estuve trabajando en un banco aproximadamente dos años, y todo ese dinero que ahorré era para pagarme la carrera”.

Iza tomó un curso en el Botticelli durante seis meses y posteriormente ingresó al Centro Morelense de las Artes, donde comenzó su formación profesional con la idea de hacer realmente lo que más amaba: crear através de las artes.

“En realidad yo tenía en mente entrar a la escuela de La Esmeralda e irme a vivir a Ciudad de México, fue muy fantasiosa mi idea ya que no consideré muchas cosas, como pagar renta y demás. Me cuestioné si realmente valía la pena y gracias a mi amigo Rafael Segura, que estudió Música en el CMA, que me dijo que entrara ahí, apliqué a la convocatoria y quedé”.

La joven morelense tenía gran habilidad para el dibujo y la pintura, aunque no mucha técnica, por lo que comenzó a esforzarse para aprender lo necesario y desarrollarse al cien por ciento.

“En algún momento tuve una crisis de saber si había elegido lo correcto o no, porque yo no crecí ni tenía un ambiente artístico y me faltaba tanto para aprender. En la escuela vi que había muchos artistas, gente con conocimientos previos o que provenían de familias de artistas y fue un golpe de realidad, por lo que supe que tenía que esforzarme y echarle muchas ganas”.

Amor por las técnicas de grabado

Aunque disfrutaba mucho el dibujo y la pintura, gracias a las materias de tronco común en su carrera Iza conoció el grabado, que de inmediato atrapó su atención, y pese a que es considerada una técnica un tanto difícil, a ella le fascinó desde el primer momento:

“Yo no sabía qué era el grabado hasta que entré a clases con Diana Tamez y ahí fue donde se abrió un nuevo panorama, porque me encantó todo lo que tiene que ver con los procesos, que son muy de laboratorio, hacer tu dibujo o tu placa y ese tratamiento que involucra hacer una estampa me fascinó, porque era algo muy específico y muy elaborado”.

Cortesía | Iza Mendoza

Al concluir su licenciatura en el CMA, Iza se tituló y aunque su especialidad era en Gestión, ella tenía claro que quería desempeñarse totalmente en el área del grabado y comenzó a buscar trabajo en ese ámbito.

“Fue un poco entre suerte y estar ahí picando piedra, recuerdo que en Facebook busqué Gráfica o Grabado en Cuernavaca y encontré el Laboratorio de Arte Múltiple e Impresos Ana Rojas, un espacio que estaba en el Centro de Cuernavaca, que había abierto hace poco, vi que tenían un tórculo y que estaban haciendo actividades. Mi primer acercamiento al lugar fue para imprimir una pieza y después regresé buscando trabajo y me dieron la oportunidad, Ana Rojas me impulsó mucho”.

Su primera exposición individual fue en el espacio cultural La Maga Café en 2017, la cual le dio un pequeño empujón para seguir produciendo arte y generar un portafolio importante que le abrió camino en la escena artística de Morelos y a nivel nacional.

El arte de Iza se ha presentado en distintas exposiciones fuera de Morelos. / Cortesía | Iza Mendoza

A lo largo de estos años ha realizado diversas exposiciones en Morelos, en lugares importantes como Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Jardín Borda, Museo de Arte Indígena Contemporáneo, Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, la galería de Jardines de México y La Cocotte Minute.

Además, gracias a su participación en distintas bienales de arte y al programa Superficie Arte, su obra se ha presentado en distintas exposiciones fuera de Morelos, estados como Jalisco, Puebla, Oaxaca, Sonora, Coahuila y Guerrero, lo que le ha dado gran proyección a nivel nacional. En 2018 participó en un concurso de gráfica en relieve en Noruega, por lo que su talento y trabajo artístico fue visto en el país nórdico.

Sobre su obra

Iza suele plasmar situaciones y problemáticas sociales que son fuertes e incluso consideradas como un tabú, como la perspectiva de género, abuso infantil, machismo y la emancipación femenina, con el objetivo principal de hablar de estos temas y generar conciencia entre la sociedad.

“En un principio me llamaba la atención el trabajo de las artistas femeninas, ya fuera en la pintura, la danza, la escritura, etcétera, especialmente esos temas de índole muy personal. Y todo lo relacionado a lo femenino, pero que está oculto, quizás un poco tabú, y cuando empecé a investigar y a involucrarme en la parte social de los temas de lo femenino y la perspectiva de género, descubrir todo esto y que no solo está implicado en la parte artística sino social y política, me interesó mucho”.

Cortesía | Iza Mendoza

En sus exposiciones más recientes llamadas “Realidades aparentes” y “Herederas Silenciosas”, Iza aborda el tema del abuso infantil, el cual considera que tiene que ver con todas aquellas problemáticas sociales.

“Me parece importante porque considero que es el origen de muchas problemáticas, desde ahí se perpetúan todas estas situaciones sociales de las que nadie quiere hablar porque son temas fuertes y feos”.

Respecto a sus procesos de creación, Iza comenta que sus bocetos no son dibujos, pues le acomoda más hacer una lluvia de ideas, con una lista de los temas que quiere abordar y representar, para después buscar referencias de fotografías.

Cortesía | Iza Mendoza

“Armo la idea por escrito y voy encajando las figuras de acuerdo a lo que quiero que se represente. Cuando tengo claro la parte de la composición, tomo la referencia y dibujo en el papel o directo en la placa. Suelo acompañar el proceso escuchando podcast, música o algún audiolibro, que también aportan ideas”.

Iza considera que actualmente la gráfica morelense tiene mucha proyección, ya que hay muchos artistas grabadores, tanto mujeres como hombres, que le han dado un realce importante a Morelos en este ámbito.

Entre sus planes está seguir trabajando en piezas de gran formato abordando las mismas temáticas, y llevar su obra a otros estados de la República Mexicana e incluso a otros países para compartir su mensaje.

