Santiago Sánchez Ramos expone 'Ante mi angustia' en Xipatlani

El artista Santiago Sánchez Ramos inauguró su primera exposición individual “Ante mi angustia” en el espacio Xipatlani Espacio Creativo, ubicado en el interior de La Casona Spencer. Este evento fue parte del Circuito Cultural 6x06/16, realizado en el Centro de Cuernavaca.

El joven artista morelense, quien actualmente estudia la Licenciatura en Artes Plásticas en el Instituto Boticelli, comparte su talento en esta muestra, qué además es su primera exposición individual, la cual está integrada por una serie de fotografías y pintura, especialmente un tríptico y autorretratos.

"Principalmente, es un paisaje interno, mi obra es totalmente intimista, ya que trabajo mucho con aquello que puede llegar perturbar en el sentido de mi angustia, son las emociones humanas, que considero son lo más reflejado en las obras de arte, el poder transmitir esa incertidumbre, angustia, ansiedad y todo lo que rodea a través de la cabeza que no se puede definir en palabras, a mí me gusta expresarlo, ya sea una necesidad o para que alguien lo pueda ver", expresó Santiago Sánchez Ramos.

La exposición está integrada por el tríptico que se conforma por tres piezas con marco, dos de la serie de autorretratos y seis fotografías, obras que realizó durante el 2023.

El artista define su obra como un viaje entre las emociones ocultas, expresa en la imagen un puente hilador que presenta la visión interna de aquello que recorre su cuerpo al experimentar sensaciones que merodean en su angustia, angustia que dará por resultado una caótica manifestación que perturba la calma del silencio, ruido.

"En esta muestra, el mundo particular y las obsesiones del artista Santiago Sánchez Ramos nos permite contemplar piezas arriesgadas, enérgicas, formas furiosas, miradas borrosas a punto de estallar. El dramatismo acentuado con los gestos del ruido suspendido en aquel momento de profunda angustia y dolor. Santiago navega entre las emociones y las pone frente a nosotros en escenarios de inmenso sufrimiento que nos incitan a reflexionar. El uso de la imaginación no solo como un proceso creativo, si no como herramienta para no perderse de la realidad en este abismo psicológico. Se conduce a una conciencia que construye su propia integridad y sensibilidad humana, rebela su sentido de total soltura de lo que normalmente podría definirse como debilidad pero él lo convierte en fortaleza, con un desdoblamiento de las emociones expresadas en movimiento que culmina en trazos brutales desparramando acrílicos y explotando esmaltes sobre lienzos, utiliza la fotografía para captar y sentir los momentos de ruido, recuperando el instante único e irrepetible de la violencia en todo el esplendor de su belleza", escribe el artista plástico Carlos Fuentes, en el texto de sala.

Santiago Sánchez Ramos recuerda que desde pequeño tuvo inquietud por las artes, pues desde los cinco años le gustó dibujar.

"De niño solía dibujar cómics, es lo que fue mi primera introducción al movimiento, lo que es la figura humana, que es lo que más trabajo ahora, y que me llevó a experimentar en el realismo. Pero en general mi acercamiento al arte ha sido gracias a las personas que he conocido en el camino. Ahí, supe sobre la sensibilidad del arte, algo que me apasiona, para el hecho de admirar y sentir las cosas. En todo momento retratarlos y generar un lenguaje".

El artista menciona que exponer de manera individual, es una experiencia increíble, sobre todo por ver a un público que pueda apreciar y sentirse identificado con la obra.

"Lo más importante a nivel profesional, es que se generen espacios para poder exponer la obra de los artistas, existe mucho talento en Morelos, pero resulta difícil hacer un propio camino, por lo que siempre se agradecen estas oportunidades".

La exposición “Ante mi angustia” permanecerá en Xipatlani Espacio Creativo hasta principios de julio, cabe destacar que su obra está a la venta. Visítala de miércoles a domingo de 11:00 a 19:00 horas.

