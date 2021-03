Registros de Archivos, la preservación de la historia

Quienes me conocen, ya sea de forma personal o porque me han honrado dando lectura a mis participaciones, saben del impulso que he dado al tema de los archivos no solo en el IMIPE y desde el Sistema Nacional de Transparencia, sino en todos los comités o grupos a los que me han invitado.

Quizá algunos se pregunten el porqué de este empuje a la gestión documental, solo puedo responder con una frase que me parece una fiel balanza de lo que todos deberíamos tomar en cuenta: “los archivos cuentan la historia de las instituciones, sin archivos no hay historia”.

En esta tesitura y con gran satisfacción, retomo el esfuerzo del área especializada en la materia dentro del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la cual hizo posible la inscripción del Órgano Garante al Registro Nacional de Archivos (RNA).

Este hecho obedece al cumplimento del artículo 79 de la Ley General de Archivos, donde se establece que la inscripción al RNA es obligatoria para los sujetos obligados y los propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deben actualizar anualmente una aplicación electrónica que será administrada por el Archivo General de la Nación (AGN).

En una idea concreta, este repositorio permitirá concentrar información para su consulta, gratuita por parte de la sociedad.

Gracias a este sistema se difundirá el patrimonio documental resguardado de las entidades públicas a través de los archivos; sin duda alguna un avance significativo en el quehacer administrativo gubernamental.

Quienes conformamos la función pública local y nacional, podemos dar muestra de que las acciones en beneficio de la sociedad se asumen de manera correcta y que nuestro compromiso con la transparencia y la protección de datos personales es real, pues en estos archivos que estarán disponibles es justo donde se encuentra la información útil para todas y todos.

Sin duda, el Registro Nacional de Archivos permitirá conocer las estructuras operativas, la infraestructura y los recursos materiales y humanos que se ocupan en la gestión documental y administración de archivos de las dependencias públicas, así como las características generales de los acervos que conforman el patrimonio documental.

En definitiva, la inscripción a este registro es un paso adelante en el fomento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y la socialización de los derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales; felicito al equipo de la Coordinación de Archivos y Gestión Documental del IMIPE, que nuevamente dan muestra del compromiso auténtico del órgano garante de Morelos.