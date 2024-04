El barítono Ramón Calzadilla muere en Cuernavaca

Ramón Calzadilla a la edad de 90 años. Un destacado barítono de origen cubano que vivió gran parte de su vida en Cuernavaca, contribuyendo en la formación de diversas generaciones de cantantes en Morelos.

La noticia se dio a conocer a través de la página de Facebook del Centro Morelense de las Artes (CMA), institución en la que se desempeñó como docente durante muchos años, siendo uno de los pilares en el área de música.

"La comunidad artística del Centro Morelense de las Artes lamenta profundamente el sensible fallecimiento del maestro Ramón Calzadilla, destacado docente y músico que enalteció con su experiencia docente y obra, la formación de generaciones de cantantes en nuestra institución. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, expresándoles nuestro más extenso apoyo y solidaridad. Abril 2024", se lee en la esquela publicada por el CMA en sus redes sociales.

¿Quién fue Ramón Calzadilla?

Ramón Calzadilla fue considerado uno de los cantantes con una voz privilegiada, y fue la voz más importante de Cuba en el siglo XX y siglo XXI; así como la Primera figura del Teatro Lírico.

Ramón Calzadilla estudió con el director italiano Arturo Bovi, quien lo inició en el mundo de la ópera, y fue quien le dio las bases de un futuro muy prometedor en la música clásica; posteriormente, siguió sus estudios con Maria Pissarevskaya. Y tiempo después, reconociendo su gran talento, el gobierno revolucionario le otorgó una beca para estudiar canto en Italia y Rumania.

Con su gran talento se presentó en diversos escenarios alrededor del mundo, visitando países de América, Europa, Asia y África, conquistando al público con su talento, histrionismo y presencia escénica.

En 1960 fue acreedor al primer Premio del Concurso Internacional de Canto Beniamino Gigli y al premio del jurado en el concurso Ciudad de Roma en Italia. Y en 1962, ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Canto en Tolosa, Francia. Además, en esa época, recibió un reconocimiento por su talento en el canto, que fue entregado por Tito Schipa, leyenda de la música lírica.

De 1967 a 1970 se desempeño como docente de canto en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. En 1977, funda el departamento de canto del Instituto Superior de Arte de Cuba, estando al frente de la jefatura durante 14 años.

En México, especialmente en Morelos y CDMX desarrolló talleres y clases magistrales, para impulsar a las nuevas generaciones.

En Cuernavaca, impartió clases en el CMA y en Benning Academia de Música sede Morelos, acercando a niños, jóvenes y adultos al maravilloso mundo de la música de ópera.

Junto a los maestros Jesús Suaste y Alejandro Vigo, fundó y dirigió el Grupo Lírico Morelense, conformado por jóvenes cantantes que fueron sus alumnos. Y durante varios años, se presentaron en importantes escenarios del estado.

El maestro Calzadilla vivió sus últimos años delicado de salud, pero siempre continuó con su importante labor, impartiendo clases particulares para seguir formando generaciones en la música, que fue otra de sus grandes pasiones además de subirse al escenario y deleitar al público con su esplendorosa voz.

La comunidad artística en Morelos, ha manifestado sus condolencias y apoyo a su familia.

"Descanse en paz maestro, Dios lo ha recibido con los brazos abiertos", Judith Alejandra, compositora.

"Gracias querido maestro. Descansa en Paz", Abraham Tinoco, maestro y director musical.

"Mi maestro marco mi vida como no tienen idea y hoy parte de este mundo dejando un legado enorme en muchas personas, me siento triste y a la vez contento por que fui privilegiado por haberlo conocido, el creyó en mi y fue inevitable no verlo como familia. Espero cantar contigo en otra vida Ramón, te quiero mucho, te mando un beso y un abrazo enorme hasta el cielo. Gracias por creer en mi, muchas gracias", Eliuth Díaz, cantante y alumno de Ramón Calzadilla.