El tenor Julio Velázquez brindará un "Un regalo antes de Navidad"

El tenor Julio Velázquez presentará el concierto "Un regalo antes de Navidad" el próximo 10 de diciembre a las 18:00 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, donde estará acompañado por el pianista Marco Antonio Castro.

"Este concierto es un recital de voz y piano que tendré con el maestro pionero Marco Antonio Castro del Centro Morelense de las Artes, un excelente pianista que tengo el honor de que me acompañe. Es un recital donde habrá música clásica, del bel canto y la ópera, canción alemana, canción italiana, canción francesa y canción mexicana de concierto y una de un compositor morelense", expresó Julio Velázquez.

Asimismo, mencionó que este es un concierto que ya se debía porque es una manera de regresar a aquello con lo que fue educado, que es el bel canto y la música clásica.

"También con la pandemia, es una forma de reintegrarme a los escenarios, y de dar inicio a una nueva etapa en mi carrera. Estoy muy agradecido con el equipo del museo que me abrió el espacio en un recinto tan importante".

Originario de Mérida, Yucatán, Julio Velázquez es un talentoso artista que creció en en el seno de una familia de artesanos, y de quienes heredó la sensibilidad por la apreciación artística; desde pequeño demostró su talento en distintas disciplinas artísticas, hasta que encontró en su voz, lo que más disfruta, especialmente la ópera.

"Empecé a estudiar teatro y piano, y después, por un concurso popular donde interpreté el tema de 'Cucurrucucú paloma', una canción emblemática de Lola Beltrán que recién había fallecido, gané el primer lugar con esa interpretación y eso me motivó a dedicarme al canto, yun maestro de coro me sugirió abordar el repertorio clásico, y empecé a cantar temas de música clásica, boleros y cosas populares".

Con las ganas de llevar su talento y voz por otras partes de la República Mexicana, Julio se muda a Cuernavaca, donde continuó con su formación profesional y donde ha desarrollado una importante trayectoria musical.

"La mezzosoprano morelense Emily Israel, quien cuenta con una carrera internacional, me invitó a vivir en Morelos y me presentó a toda la gente de ópera en México. Posteriormente, estudié en el Centro Morelense de las Artes (CMA) con grandes maestros. Sin duda, Morelos siempre me ha dado grandes regalos".

Durante su formación, Julio Velázquez describe que tuvo una época muy bonita con grandes maestros como Ramón Calzadilla "La Voz de Oro de Cuba", y el maestro Arturo Márquez.

"Morelos siempre se ha distinguido por estar habitado de personalidades muy importantes en distintas áreas de las Artes. En aquellos tiempos, estaba la Compañía de Opera y yo canté varios títulos como la ópera 'Carmen' bajo la dirección de Michael Meisner".

Julio se ha presentado en diversos escenarios de los distintos municipios de Morelos, en su natal Mérida, Yucatán, en CDMX y otros estados de la República Mexicana. Asimismo, ha llevado su talento hasta Alemania.

"Estoy agradecido con Dios, con mis padres, mis amigos, colegas y maestros, y cada vez que subo a un escenario los recuerdo para que me de la fuerza para subirme a cantar".

Los boletos tienen un costo de recuperación es de $200 y ya están a la venta en el museo o a través de las redes sociales de Julio.

