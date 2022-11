Filarmonía presentará concierto sinfónico en el CCT

El próximo 25 de noviembre el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) recibirá a la orquesta Filarmonía, que presentará un concierto sinfónico, con la violinista Aubree Oliverson como invitada especial. La cita es a las 19:30 horas, boletos $300 (general).

Bajo la dirección de Jorge Vázquez, la orquesta Filarmonía presentará un programa de música clásica con obras del compositor ruso Mijaíl Glinka, quien es considerado el padre del nacionalismo musical ruso; del compositor y pianista alemán Johannes Brahms y del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, quien destaca en el período del Romanticismo.

Filarmonía es una orquesta sinfónica clásica independiente, considerada la más relevante en la República Mexicana. Fue fundada en 2015 por Jorge Vázquez, quien la dirige actualmente.

Han presentado diversos conciertos acompañados de grandes solistas internacionales provenientes de México, República Checa, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Nueva Zelanda, Canadá, Colombia, Francia y España.

Además de los conciertos, con aquellos artistas han creado un programa educacional de clases magistrales donde han participado estudiantes de diversas partes de la República Mexicana, por lo que se ha convertido en un importante semillero a nivel nacional.

Filarmonía es una de las orquestas pioneras en México en llegar a su público a través de nuevas tecnologías y plataformas digitales, con un impacto masivo en la comunidad a través de la música clásica.

A través de este proyecto, Jorge Vázquez, ha cautivado a los músicos y audiencias de todo el mundo por ofrecer en sus conciertos una interpretación dinámica y por su capacidad para recuperar el deseo ferviente de los compositores. Actualmente es director artístico y fundador de Filarmonía en México. Ha sido director asistente en la Ópera Nacional de Polonia y director artístico de la Miami Chamber Orchesta. Calificado por la crítica como un “virtuoso director” Vázquez se ha establecido como uno de los directores líderes de su generación presentándose regularmente en países como México, República Checa, Alemania, Italia, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, España, Italia, Argentina, Portugal, Rumania, Honduras y Polonia.

En esta ocasión, tendrán como invitada de lujo a la pianista estadounidense Aubree Oliverson, quien ha sido elogiada por su lirismo evocador y su enfoque alegre y genuino.

Con su talento, ha demostrado ser una de las artistas más convincentes de su generación, distinguiéndose por sus interpretaciones claras, honestas y coloridas. Cabe destacar que Aubree ganó el Premio Especial al Mérito 2021 para violín en la prestigiosa Academia del Festival Verbier en Suiza, un premio de la Fundación Nacional YoungArts; además fue honrada como Becaria Presidencial en las Artes de los Estados Unidos y seleccionada para la beca Dorothy DeLay y la interpretación del concierto en el Festival de Música de Aspen.

Tuvo su debut como solista con la Sinfónica de Utah a los once años. Y realizó un recital en el Carnegie Hall Weill Hall a los doce años como ganadora del Concurso Internacional de Cuerdas American Protégé, además ha participado varias veces en el exitoso programa de radio From The Top de NPR.

Los boletos para este concierto sinfónico tienen un costo general de $300 y están a la venta en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y a través de la plataforma de Boletia.

