Break Free Queen Tribute Show crea magia en el Centro Cultural Teopanzolco

La agrupación Break Free Queen Tribute Show engalanó el escenario del Centro Cultural Teopanzolco con un magno concierto donde los espectadores disfrutaron la música de la legendaria banda británica Queen, en un espectáculo de primer nivel.

Como parte de su gira por distintas ciudades de la República Mexicana, la segunda parada fue en Cuernavaca, ciudad que recibió con gran alegría y emoción a esta agrupación considerada como el tributo más importante y destacado en Europa.

La agrupación está integrada por Giuseppe Malinconico (cantante y pianista) que interpreta a Freddie Mercury de una forma magistral. Paolo Barbieri interpreta a Brian May, guitarrista y compositor, que incluso ha reconocido a este tributo como el mejor a nivel mundial. Federico Kim Marino, es quien interpreta a Roger Taylor (baterista y percusionista) y finalmente, Sebastiano Zanotto es quien interpreta al bajista John Deacon.

En este magnífico concierto, la banda emula a los grandes conciertos que Queen realizó durante su trayectoria y que han sido icónicos en el mundo de la música.

Poco después de las 20:00 horas, el grupo arribó al escenario, al encuentro con un público de diversas generaciones, pues en la sala principal casi llena en su totalidad, se podían ver niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, que se dieron cita para recordar y disfrutar de los grandes éxitos que dejó Queen y la magia que Freddie Mercury impuso en cada momento.

Break Free Queen Tribute Show interpretó una serie de canciones y grandes éxitos como "Don't stop me now", "Love of my live", "Radio GaGa", "Under pressure", "Somebody to love me" y "Another one bites the dust", entre otras.

Asimismo, cada uno de los músicos tuvo un solo especial para dar muestra de su gran talento y emocionar al público con cada interpretación.

Uno de los momentos más destacados de la noche, fue cuando el grupo interpretó el emblemático tema "I want to break free", donde Giuseppe lució el popular top rosa y la peluca, en alusión a lo que Mercury utiliza en el video oficial.

Con la interpretación de "Bohemian Rhapsody", parecía que el show había llegado a su fin. Sin embargo, Federico Kim Marino, volvió al escenario para platicar con el público y preguntar si querían más música.

Los demás integrantes volvieron a escena para cantar otros temas como "I want it all", "We will rock you", "The show must go on" y "We are the champions".

Los músicos se mostraron muy felices de estar en México y especialmente en la ciudad de Cuernavaca, dijeron ser admiradores de la cultura mexicana, y por supuesto de los tacos y el tequila, incluso Giuseppe sacó una bandera de México que izó en el escenario.

Finalmente, invitaron a todo el público de los palcos y de la sección de atrás a acercarse al escenario para disfrutar de lo último en cercanía y por supuesto, tomar la foto del recuerdo, mientras posaron con la bandera tricolor.

Sin duda, el público disfrutó al máximo este gran concierto, como si realmente estuviera Queen frente a ellos, pues la magia de la música, el talento de la banda y la emoción de la gente, se combinó para ser una noche inolvidable.