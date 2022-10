Revive la música de Queen en el Break Free Queen Tribute Show

La música de la emblemática agrupación Queen sigue viva gracias al espectáculo “Break Free Queen Tribute Show”, considerado el mejor tributo en Europa y uno de los mejores en el mundo, el cual llegará por primera vez a Cuernavaca el 11 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco.

El espectáculo “Break Free-Queen Tribute” fue fundado en 2015, por talentosos músicos del conservatorio en Italia, con el objetivo de homenajear a Queen, una de las bandas más importantes y reconocidas a nivel internacional, y recordar sus grandes éxitos.

Sin duda, este proyecto presenta un espectáculo con la mejor y más alta calidad escenográfica y musical, todo lo que cualquier espectador espera auditiva y visualmente para disfrutar de un espectáculo tributo a la emblemática banda británica.

Integrada por los extraordinarios músicos, Giuseppe Malinconico, Kim Marino, Paolo Barbieri y Sebastiano Zanotto, quienes interpretan a los reconocidos artistas de Queen, con los vestuarios inconfundibles del grupo que ha sido uno de los revolucionarios de la música a nivel historia.

Por su gran calidad, Break Free-Queen ha sido considerado por la crítica especializada y por muchas personas como El mejor tributo en Europa y el más parecido a la banda original. Y es que, esta magia solo sucede cuando cuatro músicos plurigraduados aman a Queen, conocen a detalle todo lo relacionado a la banda y deciden unir su talento para dedicarles un espectáculo de primer nivel.

Por primera vez este espectáculo llegará a Cuernavaca, gracias a Shock Producciones para ofrecer una experiencia emocionante al recrear un concierto legendario de Queen con la mayor fidelidad posible, por lo que, tanto la imagen como el sonido es estudiado continuamente en detalle para brindarle al público una grata experiencia.

Respecto al repertorio que el público morelense y visitantes podrán disfrutar en este espectáculo, serán los grandes éxitos que todos conocemos como “Bohemian Rhapsody”, “We are the Champions”, “Do not stop me now” y “Somebody to Love”, entre muchos otros, que son interpretados con la energía y el sonido de la música dorada de Queen, años de coreografía y un espectáculo de luces y coreografías inspirado en los conciertos más emblemáticos e históricos así como en la giras de la banda como el “Magic Tour”, “The Game Tour”, “Live Aid” y el famoso “Live at Wembley”.

Los artistas que dan vida a Queen en este tributo son:

Giuseppe Malinconico, cantante y pianista que ha sido calificado por muchos fanáticos a nivel mundial como el mejor Freddie Mercury, después de que la propia leyenda y sus presentaciones en vivo lo demuestran. Y es que este sensacional artista ha analizado minuciosamente y plasmado el lenguaje corporal de Mercury sobre el escenario, su timbre vocal, extensión, acento, pronunciación y todo lo necesario para crear la ilusión de ver a la leyenda sobre el escenario.

Incluso a Brian May, reconocido guitarrista, compositor, vocalista y a veces tecladista de Queen, lo emula Paolo Barbieri; al baterista y percusionista Roger Taylor lo personifica Federico Kim Marino, mientras que en relación al bajista John Deacon hace lo mismo Sebastiano Zanotto.

Los boletos ya están a la venta en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco en un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. Y en la plataforma web www.amecatickets.mx y en puntos de venta autorizados por la boletera.

Los costos son:

Sección 1: $800 - Sección 2: $650 - Palco A: $500 - Palco B: $500

No te pierdas la oportunidad de revivir los grandes éxitos de Queen, en este gran tributo que te dejará grandes emociones y una increíble experiencia.

