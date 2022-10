El cortometraje 'Angelina' retrata una historia de luchas sociales 

El cortometraje morelense "Angelina" dirigido por Fernando Méndez Arroyo es parte del Reto Docs, que consistió en realizar un corto documental en 100 horas y ahora participa por el Premio del Público. Esta interesante producción retrata la vida del activista social César Guerra y su inseparable madre, Angelina García.

Del 14 al 21 de octubre, el cortometraje "Angelina" está disponible en la página Angelina para que el público pueda disfrutar de él, votar y compartirlo, y así apoyarlo para ganar ese premio del público.

El corto se enfoca en retratar la cotidianidad de César Guerra, activista y gestor cultural que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado de Morelos. Angelina, su madre, lo ha acompañado a través de sus años de lucha. Actualmente ambos se enfrentan a una de las luchas más personales e importantes en sus vidas.

César comentó que durante un sábado por la mañana, le envió un mensaje a Fernando Méndez Arroyo, gran amigo y cineasta que ha dirigido la producción de cortos que hacen en el Festival Diversidad Somos, y Fernando respondió que estaba junto a su equipo de trabajo y que justamente estaban pensado en él, ya que se inscribieron al festival DocsMx, y el Reto Docs que consiste en hacer un cortometraje documental y cuando les dan la aceptación les indican el tema del año, que en esta ocasión fue, contar historias sobre asuntos sociales.

A Fernando y a su equipo les llegó el correo de aceptación con el tema y a partir de ahí tenían 100 horas para escoger a los protagonistas, programar el rodaje y determinar locaciones editar y subirlo a la plataforma.

"He hecho activismo durante muchos años con víctimas de violencia, género, diversidad sexual y todo ese proceso además de los proyectos culturales, me he involucrado en otras áreas de leyes e iniciativas que específicamente tienen que ver con cultura y diversidad sexual. Fue como una conexión me hizo la propuesta y le dije que sí y en un principio la idea era hablar de mi trayectoria, la parte en la que me he involucrado en este compromiso social y ese mismo día nos vimos en la tarde con todo planeado", expresó César Guerra, director del Festival Diversidad Somos, activista y gestor cultural.

César y Fernando se reunieron, y durante aproximadamente dos horas hablaron del trabajo que César ha hecho y el impacto que ha tenido en la sociedad.

"Entre lo más importante que hablamos fue de mi mamá, que desde hace 14 años vivimos juntos casi como 'roomies', platiqué cómo fue mi salida del clóset y le di a conocer a ella todo este proceso. Así como una situación compleja que vivimos desde hace cuatro años sobre ella, y que se deriva de una conclusión de deterioro cognitivo y esto movió las estructuras de la familia, lo que generó procesos complejos y en los que me tuve que enfocar para poner atención a estos cambios en ella".

Ante esta situación, César reflexiona acerca de la falta que hace en la sociedad, abordar temas que tienen que ver con la salud mental y no todas las personas estamos listas para enfrentar algo así y menos cuando es alguien que amamos.

"Vimos muchos médicos y especialistas, con los años llegamos con un neurólogo que detectó qué es lo qué sucedía, independiente del deterioro cognitivo tuvo una afectación con un derrame cerebral, que no fue tan grave. Pero actualmente libramos una batalla por su custodia, para que una persona esté a su cuidado completamente y tomar decisiones. Mi madre tuvo 10 hijos y pensar en un consenso entre todos y que no vivimos en la misma ciudad, es un tema complejo".

Durante dos días, Fernando y su equipo filmaron la dinámica cotidiana de César y Angelina, con algunas tomas en su casa, otras mientras caminan en las calles del centro y en el Café Bons, que de acuerdo con César, es un lugar que se convirtió en su refugio durante este proceso tan complicado.

"Al final resultó que la estrella del cortometraje fue mi mamá, no yo, y en la dinámica se volvió el personaje principal, porque tal vez yo soy como el reflejo de muchas personas que nos dedicamos al activismo, derechos humanos y Cultura, esa síntesis de nuestra historia personal y generar cambios en la búsqueda de la justicia".

Guerra menciona que el hilo conductor del proceso es su mamá y cómo esas luchas que ha librado tienen dos puntos que están en diferentes tiempos, pero que finalmente confluyen, una es cuando él sale del clóset con ella y otro, cuando los cambios en su mamá comienzan debido a los problemas cognitivos.

"Cuando salgo del clóset con ella, yo no sé lo dije fue mi hermana menor, tuvimos una reunión y me dijo que se había enterado que soy gay, y que se documentó, leyó, aprendió y se actualizó en ese tema porque no podía imaginarse lo que pasé en silencio y soledad, y que iba a estar acompañándome y que estaría conmigo en la lucha, algo que para esa época era difícil. A partir de ahí entendí que este proceso personal tenía que convertirse en algo positivo, porque no quería que más personas atraviesen por eso y que se podían construir mejores condiciones, ahí empezó mi labor activista. La segunda parte es cuando notó esos cambios en su personalidad, lo abro a la familia y con esa falta de conocimiento o de cercanía lo minimizan. Posteriormente, cada quién quería tomar acciones diversas pero hacía las necesidades de cada uno y no a las de mi mamá, puse límites y a raíz de eso se generó una denuncia en mi contra sobre maltrato y violencia hacía mi madre por falta de alimentos y medicamentos en junio de 2018. Finalmente, se dio un ejercicio de la acción no penal porque no había argumentos en mi contra, y esa es la lucha más importante que he librado".

En 11 minutos vemos a Angelina y César en su dinámica cotidiana, mientras ella colorea que es una de sus actividades favoritas, tomar café con galletas y jugar Backgammon, todo de una forma muy natural, mientras hablan de diversos aspectos de sus vidas.

"Mi madre es un modelo de lucha, sin perder la objetividad de conocer sus defectos y que es un ser humano con errores, pero que ha sido ese ejemplo de mujer que rompió paradigmas en su época, y hoy en día es una mujer culta, que le gusta aprender y actualizarse constantemente".

Durante la entrevista, Angelina García estuvo presente y comentó que el corto lleva su nombre porque está dedicado a ella y a su hijo, además dijo que espera que quienes vean el corto la vean bien y voten por esta producción.

César Guerra dijo que más adelante le gustaría proyectar este documental en alguna sala como el Cine Morelos y compartirlo con todas las personas que han estado a su lado desde hace muchos años y sobre todo en estas luchas que han tenido junto a su madre. Además de que no descarta la posibilidad de realizar un largometraje más adelante.

Finalmente, César agradeció a Fernando Méndez Arroyo y a su equipo integrado por Amadeus Méndez Martínez, Fernando Cum, Ángel Mañón, Julieta Loreto y Fabiola Valdés.