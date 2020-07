La diversidad a través de las redes sociales

Otro de los festivales morelenses que se suma a la modalidad virtual, es el Festival Cultural de Diversidad Sexual y Género Diversidad Somos, que celebrará su novena edición del 14 al 29 de agosto con la participación de artistas y especialistas locales, nacionales e internacionales quienes presentarán diversas actividades desde distintas sedes de Cuernavaca.

“Virtualmente Reales, diferenciar entre el deseo y la realidad, nos ha permitido encontrarnos nuevamente para reconocernos con nuestras fortalezas y oportunidades, y contribuir ahora desde las redes y plataformas digitales, un trabajo colaborativo para construir vínculos y sociedades más justas, respetuosas y libres de violencias. Llegamos fortalecidas a la novena edición de Diversidad Somos, inmersas en nuevas expresiones que han cobrado una relación especial en la forma de comunicarnos y en los significados de nuestro lenguaje. La virtualidad nos ha mostrado novedosas formas para aproximarnos. Y justo, estos formatos nos aproximan a territorios y personas diversas con quienes podemos converger para un intercambio cultural que resulte en acciones afirmativas”, expresó César Guerra, director del Festival Diversidad Somos.

Durante esta edición presentarán, Talleres, Artes visuales, Foro de medios, Charlas interculturales, Cine, Música, Literatura, Artes escénicas y salud, a través de 25 eventos virtuales, que promueven los derechos humanos, la libertad de expresión y la conciencia del respeto a la otredad y la reparación. Estos eventos, tendrán como sede el Teatro Ocampo, el Cine Morelos, Museo Robert Brady, La Maga, La Fauna y el Centro Cultural Jardín Borda.

Cabe destacar que el artista invitado de este año, encargado de ilustrar los carteles de las actividades es el morelense Rubén Monroy, artista autodidacta que durante su trayectoria ha desarrollado su práctica artística mediante collage análogo y collage digital, siendo instagram el principal medio para la difusión de su obra. Sus piezas de collage son de un humor agridulce, donde nada es lo que parece.

“Para ilustrar las actividades, de parte del festival se dieron a la tarea de elegir 16 imágenes de las cuales nueve son digitales y siete son análogas. Para mí es un gusto participar en este festival tan importante para mi comunidad a través de mis obras”, comentó Rubén Monroy.

Es un festival para el cual todos se preparan y aportar su conocimiento y habilidad.

Los creadores no se quedan atrás en las medidas sanitarias y han creado cubrebocas con el sello del festival.

Diversas actividades iniciarán desde el 14 de agosto, el Festival se inaugurará el 18 de agosto, con el Ciclo de cine Corto, corto, largo, largo en el que se presentará para la versión extendida de “Memorias de lo que no fue” del reconocido director, guionista y productor Leopoldo Laborde. Entre los cortos invitados de diversos países, destacamos “Retratos de mi madre” de Tavo Ruíz con más de 50 selecciones alrededor del mundo, y “Moros en la costa” de España, así como “Snail” de Irán. Este año, se otorgará nuevamente en la función de clausura el Premio César García In Memoriam al cortometraje co producido por Diversidad Somos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión que resulte seleccionado.

Algunos de los eventos que podremos disfrutar en el festival son, “Re construcción en 3 tiempos” concierto que reúne a las bandas morelenses Mandorla, Alumbre y Valsian en el emblemático Teatro Ocampo. Como parte de la tradicional Noche de Colores, se presentará la Compañía dancística “La Silla de Daniela” en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda y “Rueda para la Calle” obra de teatro de la icónica Alex Sol “La Gorda” desde el espacio cultural alternativo “La Maga Café”.

Presentación del libro “Nuevas masculinidades” que reúne a los textos ganadores del 5º. Concurso Nacional de Ensayo Literario Breve, a cargo de Ediciones Simiente.