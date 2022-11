El teatro resurge con fuerza

El estado de Morelos ha sido un semillero de talentos en la creación de teatro. Actores, dramaturgos, escenógrafos, compañías y colectivos generan sus espacios y medios para llevar entretenimiento y buenos mensajes a través de sus puestas en escena.

El cierre de foros y espacios durante la pandemia fue un duro golpe para el sector, que logró reinventarse y brindar una opción distinta al público como lo fue el teatro virtual. En Morelos, en 2020 y 2021 se realizaron presentaciones esporádicas, con cierta limitación en el aforo de personas, y fue hasta este 2022 que el teatro revivió con una diversidad de propuestas y aforos de 100 por ciento en los recintos.

Pero la contingencia sanitaria no ha sido la única adversidad que ha enfrentado esta disciplina en Morelos, desde antes de la pandemia y a la fecha, uno de los frenos más fuertes que tiene es el poco interés del público para disfrutar y pagar por disfrutar del teatro morelense.

“Siempre es un poco complejo el arte y la cultura en Morelos, quizás porque mucha gente no se anima a ver las propuestas escénicas locales, y con la pandemia se volvió más difícil no sólo para el público, sino para los artistas, para los directores y productores, pero queremos reavivar el trabajo; la gente comienza a buscar el teatro porque lo necesita”, expresó Valfré Saavedra, actor y director, fundador de la compañía Cero Ocho 85.

“La cartelera siempre es amplia. Todos hacemos un buen trabajo por promover el arte teatral. También considero que es fundamental que haya una sinergia entre las compañías para apoyarnos mutuamente”, refiere el director. Otro factor que influye, dijo, es que la gente no tiene la cultura de apoyar el talento local, valorar su trabajo y pagar por asistir a las funciones.

En la capital del estado, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos promueve el Martes de Teatro con algunas funciones gratuitas, sin embargo, dado que, generalmente el trabajo de los teatreros es independiente, suelen buscar espacios donde cobran el acceso. Con precios bastante accesibles que van de los 50 a 250 pesos por persona.

“Como artistas y productores, entendemos la situación económica que la pandemia ha dejado, y que sin duda ha afectado mucho. Los artistas también apoyamos la economía del público, y siempre buscamos que el arte sea accesible, y entregarles un trabajo de calidad”, reitera.

Algo muy importante para impulsar el teatro en Morelos son los espacios independientes que los artistas y productores forjan para crear sus propias fuentes de trabajo, y sumar su granito de arena en la labor de hacer crecer la escena morelense.

“Sí hay lugares para hacer (teatro) y hay posibilidades para pisar distintos escenarios. Considero que es importante adaptar el arte a los espacios, sí existen lugares y son peculiares, hay que utilizar esa peculiaridad para que el trabajo sea diverso y pueda llegar a más personas”.

¿Pero dónde disfrutar de buen teatro?

En Morelos existen espacios que abren sus puertas a creadores morelenses como el Teatro Ocampo, el Centro Cultural Teopanzolco, la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), el Auditorio Ilhuicalli (Tepoztlán), el Teatro Narciso Mendoza (Cuautla), el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, y la Unidad Deportiva y Cultural La Perseverancia (Jojutla), que son ideales para presentar propuestas teatrales, pues son escenarios que pertenecen al gobierno estatal y municipales.

Así como el auditorio e instalaciones de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, el Centro Cultural Infantil La Vecindad y el Centro Morelense de las Artes (CMA), que principalmente abren sus puertas a los alumnos de las áreas y licenciaturas en Teatro, pero también suelen ser sede de diversos eventos, donde reciben a diversas compañías.

Y sin duda, algo muy importante para impulsar el teatro en Morelos, son los espacios independientes que los artistas y productores forjan para crear sus propias fuentes de trabajo, y sumar su granito de arena en la labor de hacer crecer la escena morelense, como La Casona Spencer, El Foro Punto Cultural, Tanka Studio, Auditorio de la Universidad Cuauhnáhuac (UNIC), Foro del Andén Cuautla (Cuautla), Centro Cultural Pedro López Elías (Tepoztlán), Mulato Teatro (Tlaltizapán), La Morada Cuernavaca, El Jardín de Xolotl, Centro Cultural Foro La Negra (Huitzilac), La Ladera Terreno Cultural (Huitzilac).

Crecen compañías

Actualmente existen muchas compañías de gran trayectoria y otras que apenas comienzan su camino en el teatro, en busca de forjar carreras dignas y valoradas.

Algunas son: CREA Movimiento Cultural, Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre, Brujas Teatro, La Guayaba y la Tlayuda, Pekes y Pekas Kabaret, El comal y la olla, Teatro con ajenjo, Sexto Sol Producciones, Grupo Epitafio, Bezares Producciones, por mencionar algunas.

Festivales dan impulso

En el estado se han realizado diversos esfuerzos tales como festivales e iniciativas de compañías para dar impulso al teatro morelense, entre ellas el Día mundial del teatro. Cada 27 de marzo, desde 2012, el Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre realiza una serie de presentaciones con talento local y otras compañías para vivir una gran fiesta. La celebración tiene distintas sedes, principalmente en Cuernavaca.

Festival Internacional de Cabaret Morelos (FICMO):

En 2015, la compañía La Guayaba y La Tlayuda fundaron el FICMO, que desde aquella fecha año con año ha presentado elencos de primer nivel con grandes espectáculos para todos los gustos y edades, pues además impulsan la difusión de Cabaret para niños. Durante seis ediciones, han tenido una amplia programación con talento local, nacional e internacional.

Este festival ha representado una labor titánica para la compañía, pues no siempre cuentan con los apoyos necesarios, sin embargo, nunca han bajado la guardia, además de que han tenido muy buena respuesta del público con llenos totales.

Compañía 30+ de El Foro Punto Cultural:

Esta es la compañía de teatro oficial del Foro Punto Cultural, que se formó en 2021 y, con un año de trayectoria, han presentado las obras “El casado casa quiere”, “El Plan de Lucifer” y “Una pura y dos con sal”.

El objetivo de la compañía es conjuntar el trabajo de actores y actrices profesionales y con trayectoria, con actrices y actores amateur, así como personas que no saben nada de teatro y no tienen ninguna formación, pero que tienen interés de hacer teatro.

“El teatro me ha salvado la vida, me ha dado la oportunidad de encontrarme y reconocerme a mí mismo. Todas las personas que quieren hacer teatro, pueden acercarse con nosotros, no hay límite de edad”, expresó Raúl Castellanos, integrante de la Compañía 30+.

Teatro en Atril:

Esta iniciativa surge por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos en colaboración de El Círculo Teatral del reconocido actor Alberto Estrella. Con sede en el Centro Cultural Teopanzolco, han presentado tres exitosas temporadas con talento morelense y actores de renombre a nivel nacional e internacional.

Para la primera temporada, a través de una convocatoria se realizó una selección de 10 actores y actrices morelenses que formaron parte de tres actividades escénicas. Esto con el objetivo de integrar al talento morelense en los elencos de lecturas dramatizadas en conjunto con actores reconocidos.

Las dos temporadas posteriores, han contado con un elenco de primer nivel encabezado por Alberto Estrella, y actores como Emoé de la Parra, Víctor Carpinteiro, Gabriela Ramírez, María Rojo, Cecilia Toussaint, David Hevia, Silvia Mariscal y Ofelia Medina, entre otros.

Terceras Llamadas:

Iniciativa del promotor y gestor cultural José Luis Alarcón, quien junto a la compañía Napolitano Producciones, ha realizado tres mini temporadas de teatro en la Casona Spencer durante, 2020, 2021 y 2022, principalmente con monólogos y obras de formato mínimo.



