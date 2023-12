Albañiles, competencia de arquitectos e ingenieros

Los albañiles representan una competencia desleal para las empresas constructoras, pues en muchas ocasiones las personas prefieren contratarlos antes que acudir con profesionales para ahorrarse algunos pesos; sin embargo, con el tiempo puede resultar más caro para el cliente, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Armando Núñez Iragorri.

Explicó que la contratación de albañiles les ha pegado a los profesionales de la construcción hasta en un 50 por ciento. Dijo que los trabajadores de la construcción sacan provecho de la situación, pues trabajan bajo las mismas condiciones, cobras más, pero también exponen a sus clientes.

El empresario aseguró que la sugerencia siempre será contratar a una empresa dedicada a la construcción y desarrollos de proyectos, pues cuentan con personal especializado en cada área, listo para atender y resolver ante cualquier situación.

“La población prefiere contratar a un albañil en vez de trabajar con una empresa; en un inicio las personas creen que les saldrá más barato, pero con el paso del tiempo o en cuanto avanza la obra salen imprevistos que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

“Nos ha tocado que tenemos que derrumbar lo que ya realizó el maestro albañil, y volverlo a hacer porque no está bien hecho", dijo Núñez Iragorri.

Reconoce que existen trabajos que se pueden realizar sin necesidad de consultar a un ingeniero civil o un arquitecto; sin embargo, dijo, lo recomendable siempre será acudir con expertos.

“Es común que los maestros no le den un uso adecuado a las herramientas o materiales que le solicitan a los clientes para trabajar. Por ejemplo, luego meten acero de más, lo cual es peligrosísimo; si una losa no es flexible, en caso de temblor no cae despacio, se cae por completo y es cuando viene el problema”, dijo.

Armando Núñez aseguró que todos los agremiados a la CMIC cuentan con personal capacitado, permisos y se hacen responsables de su trabajo en cuanto sea necesario.