Mimosoideae en la SBC: marcadores moleculares y más

Esta semana asistí al El Limón (EL), una localidad incluida en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, la cual es un área natural protegida (ANP) que propusimos y manejamos al sur del bello estado de Morelos.

En aquel momento era considerada una de las ANPs más exitosas de México.

Ahora que fuimos a EL vimos millones y millones de plantas floreciendo, especialmente de varias especies de las Mimosoideae, anteriormente una subfamilia de las leguminosas (de la familia Fabaceae). Sin entrar en muchos detalles, existe una hipótesis reciente -con mucho sustento- que indica que las Mimosoideae ya no son consideradas con el rango de una subfamilia, sino incluida dentro de otra subfamilia (las Casalpinioideae) y esto está basado en el uso de marcadores moleculares (MM). Lo que es un hecho es que cada día se produce información adicional, permitiendo que se incremente sustancialmente la posibilidad de tener clasificaciones más cerca de la “verdad”; es decir, detectar grupos que son monofiléticos: que incluye todos los miembros que comparten un ancestro común cercano… el “sueño dorado” de los biólogos. Para lograr esto, los MM tienen 3 principales fortalezas como otro tipo de marcadores, los morfológicos por ejemplo Esto tiene que ver con: 1) el número de caracteres disponibles, ya que son infinitamente superiores (en número) por que los MM son normalmente muy numerosos. Por otro lado, 2) los MM están más cerca del genoma (de la base genética), por lo tanto, evitan el “teléfono descompuesto” cuando tienen que pasar por selección natural, por ejemplo, los caracteres morfológicos. Y, por último, 3) asumimos que los MM no están bajo selección natural, ya que (en general se sabe) una buena parte del genoma no produce proteínas; es decir, no funciona (o el menos no hemos encontrado que estén bajo selección natural). Sí, los MM sí (por supuesto) están también bajo selección natural, en algunos casos, pero mucho menos que los marcadores morfológicos (por ejemplo). En este sentido, las secuencias que evaluamos, a menudo, son regiones del genoma que proveen información de hechos históricos del pasado, sólo eso. Y, por lo tanto, los sistématas (especialistas en clasificación de seres vivos) no (necesariamente) estamos interesados en su función, sino en evolución y/o clasificación.

Por otro lado, recordé ayer que los supuestos jardines de polinización, que están tan de moda, son un buen elemento de educación para la biodiversidad, de educación ambiental; por supuesto realmente desprovisto -como tal- de algún efecto real y directo de conservación de la naturaleza. En este sentido, ayer vi una gran cantidad de muchas flores blancas, particularmente la “cola de iguana” (Havardia acatlensis), la “uña de gato” (Mimosa polyantha), el “papelillo” (Lysiloma tergeminum) y, además, un poco de “uña de gato II” (Senegalia picachensis). Por lo tanto, en ese momento había cierta efervescencia de blanco a SBC, más bien de flores blancas. Era verdaderamente espectacular ver la SBC con estas coloraciones blancas. De alguna manera, mi salida de ayer fue un recordatorio acerca de estambres blancos, numerosos y muy largos; los pétalos no son muy importantes como atrayentes y llamativos de insectos, eventuales polinizadores.

Por lo tanto, este tipo de vegetación ratifica la tendencia de que las Mimosoideae son muy comunes en lugares tropicales secos, como lo es la SBC. La otra especie -en este caso- con flores amarillas evidentes, que estaba también floreciendo, era el “yoyote” la (Cascabela ovata) una planta muy llamativa y bonita.

La SBC es simétrica, colorida, tridimensional, y representa un cúmulo de adaptaciones -en especio y tiempo- muy útil para las plantas, pero particularmente como un aspecto pedagógico en la educación para le evolución. Incluso, pueden funcionar como un excelente ejemplo del uso adecuado de MM para fines de clasificación biológica.