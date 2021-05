Ayer fui testigo de una interesante entrevista que el Dr. Leo Zuckermann (de Foro TV) le hizo al Dr. José Sarukhán, con respecto al importante tema de la sequía, espacialmente de México.

Este tópico es tan actual, que decidí hacer un resumen de los interesantes puntos de vista del Dr. Sarukhán quién ha sido un ecólogo académico muy prestigiado, rector de la UNAM, proponente (y actual dirigente) de la CONABIO (Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad).

Él comienza la entrevista diciendo que actualmente estamos en la época seca, y desafortunadamente cada año va a ser un poco más fuerte por los efectos del calentamiento de la atmosfera; por lo tanto, estamos casi en el pico de la curva de sequía. El día de hoy -precisamente- en Gente de Ambiente en su emisión semanal de Radio tuvimos la interesante entrevista con la Dra. Cruz, de la CONABIO, quien habló del tema de la sequía, especialmente de que hay tres mapas: 1) el grado de sequía del país, 2) con los puntos de los incendios más recientes y 3) qué tan húmeda es la materia seca que está en el piso.

El Dr. Sarukhán prosigue diciendo que estos puntos de calor, que muchos de ellos -en realidad- son incendios, todos los días (8 veces al día) pasa un satélite que nos manda señales con puntos de calor. Por lo tanto, podemos determinar cuándo fue el momento más caliente del año. El número de años muy calientes que se ha estado repitiendo cada vez más frecuentemente. Esto es una cuestión que es el resultado de este cambio climático que estamos viviendo, y creo que cada y vez cada año será más intensamente seco y con lluvias más intensas -paradójicamente- en las épocas de lluvia, huracanes y ciclones más fuertes y violentos. Lo que ellos buscan, es prevenir con buena información, y con capacidad de las agencias como CONAFOR, que para atender estos incendios. Es un problema de tamaño global que requiere acciones globales. Paradójicamente, la combinación de sequias seguidas de grandes precipitaciones es el peor escenario que podamos tener, porque ha habido grandes sequías, consecuentemente hay incendios que acaban con la vegetación; las lluvias -muy intensas- arrastran mucho del suelo y el agua va inmediatamente al mar, sin la capacidad de tener agua disponible en esos mantos freáticos que son esenciales para la vida.

El Dr. Sarukhán precisa que estamos en un círculo poco grato, y será cada vez más difícil, en la medida que no realicemos medidas y tomemos medidas de protección a nuestros ecosistemas, tanto selvas como bosques templados. Es decir, lo que estamos viviendo ahora -de esta pandemia enorme- es el resultado, principalmente, de la perdida de ecosistemas de la reducción de las áreas de los ecosistemas; generando cambios muy fuertes en la constitución faunística, la cual cambia completamente, originando un incremento, particularmente de roedores, los cuales son portadores ideales para muchos de los patógenos que nos afectan. Además, él enfatiza que debemos de cumplir un compromiso muy importante para este país que es: ¡CERO deforestación!, el cual es una compromiso internacional. Pero para llegar a esto, debemos de tomar medidas que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, además de reducir dramáticamente la tala ilegal que afecta severamente a zonas forestales de México. Es importante mencionar que el Dr. Sarukhán sigue pensando (al igual que muchos biólogos ambientalistas académicos) que todavía hay posibilidades de mejorar las condiciones ambientales del presente. Tenemos la información requerida, no para regresar a lo que era hace 20 años, sino para el proceso y así, aminorar los efectos y conservar lo más posible los ecosistemas de este país. No hay futuro sin la conservación de estos ecosistemas.

Sí, la grave sequía que aqueja al planeta, especialmente a México, es de gran preocupación y debemos hacer algo de fondo YA. Por supuesto que hay soluciones, pero debemos actuar ahora porque, de no hacerlo, tendremos grandes repercusiones. No basta decir NO, “no pasa nada”, “lo atenderemos eventualmente” o “lo importante es que seamos más demócratas”. Pero algo que es básico es el conocimiento para el presente y futuro de cualquier país progresista. Y desgraciadamente no lo estamos viendo así, al menos en el gobierno federal. En este sentido, es importante casi todo, pero ¡el agua, sin duda, …es un elemento fundamental!