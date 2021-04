Lo que no se hace al debido tiempo, se cobra a destiempo

Hace algunos días estaba mirando un documental muy interesante en History Chanel sobre las pandemias a través de la historia. Al mismo tiempo mi esposa, hija y una amiga estaban hablando sobre consejos de belleza; para mí en ese momento no me interesaba para nada el tema.

La amiga decía, aparentemente con bastante “sabiduría”, que especialmente, cuando se es joven, hay que cuidarse intensamente la piel, sobre todo el cutis. Ya que, si no lo hacen, a la larga y con más edad, el tiempo se lo cobra en una apariencia no tan buena; y después, es casi imposible recuperar la lozanía de la juventud. Mi hija se quejaba un poco al respecto en cuanto al tiempo que hay que usar cada día para la limpieza de cutis, pues cuando lo hacía le tomaba alrededor de una hora y media quitarse el maquillaje en la noche, y se le hacía una pérdida de tiempo, aunque a la larga fuera bueno para la apariencia.

La conversación, claro no era algo que fuera de mis temas favoritos; sin embargo, me hizo pensar en la analogía con lo que sucede con el común tema del COVID 19. Es decir, a muchos les parece una pérdida de tiempo en su vida tener que llevar a cabo todos los protocolos de la “nueva normalidad”, y eso los que lo hacen; los que ni siquiera lo llevan a cabo, pues precisamente, en una medida, son bastante responsables del incremento de casos en este momento. Y para ser más específico, los que creyeron que el hecho de que la mayoría de los estados estaban en “semáforo amarillo”, pues se fueron a vacacionar como si nada, aparentemente, porque muchos de ellos engrosaron los números delos hospitalizados, eso sí: ¡muy bronceados!

Sí, todo esto de los cuidados es muy, muy engorroso; y claro, eso de no salir mucho, usar gel cuando salimos, usar cubrebocas a todos lados, guardar distancia y además vacunarnos, ya es desesperante, pero no hay de otra. Esto es especialmente importante cuando, afortunadamente, tenemos un ejemplo genuino de las autoridades de la ciudad de México, iniciando con la Dra. Claudia Sheinbaum.

Lo que también es un hecho es que lo que no hemos hecho a tiempo en aspectos ambientales, nos está cobrando en diferentes caga vez más frecuente. Y no es que el planeta se está vengando por sí mismo, no realidad el ambiente no es un ente como tal, que piensa las cosas. “Simplemente”, las cosas por lógica ocurren. No se necesita que haya un ambiente negativo o vengativo. Por ejemplo, si deforestamos la parte templada del norte (pino-encino y oyamel) o sur de la entidad (principalmente son selva baja caducifolia), no hay forma de mantener el suelo sujeto. No es necesario invocar a una historia “malévola” del entorno, se da por consecuencia natural, es todo. Las aguas “chocolatosas” intensamente bajan del norte de la entidad son así, porque no existen raíces que mantengan el suelo ahí, precisamente porque se sigue deforestando.

Pero ¿qué relación tiene el maquillaje, con este suelo del norte y sur que se pierde? Es muy sencillo, mientras no entendamos que el planeta poco a poco se está destruyendo (desgraciadamente en las últimas décadas, más rápido) y que, además, llegando a cierto nivel, es muy difícil revertir este lamentable descenso de manera evidente. Cualquier sistema tiende a lo mismo, entre más complejo y tiempo pase, reestructurarlo es muy difícil, no es que imposible. Lo más contradictorio (por decir lo menos) es que seguimos solo haciendo investigación (muchos universitarios), cuando además de eso, debemos establecer acciones que realmente impacten a corto, mediano y largo tiempo, especialmente a nivel local.

¡Hay que hacerlo, si a la larga queremos una vida biodiversa, más equilibrada, y mucho mejor!