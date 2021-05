Génesis: bonitas palabras: con 20 supuestos

Génesis significa comienzos. Este libro del Antiguo testamento, fundamental en la Biblia. Está muy vinculado con la “creación”, término que pone a temblar a muchos biólogos. Imagínense, habla del huerto del Edén, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas, de relato de la vida de los patriarcas, entre muchos otros temas. Cosas que -supuestamente- está “prohibido” tratar a los que creemos en los postulados del jefe de jefes: Carlos Drawin. Enfatizo 10 veces la palabra “-supuestamente-”, porque en ningún momento deseo que se piense que yo estoy de acuerdo -necesariamente- con lo que menciono; sólo hago un relato y ciertas analogías con la “vida real”.

En su primer capítulo dice que Dios -supuestamente- creo todo, incluyendo el Cielo y la Tierra. Esta última en un "principio" -supuestamente- no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar (sin agua, por cierto) profundo cubierto de oscuridad. Por lo tanto, el espíritu de Dios se movía sobre el agua. Pero de pronto -supuestamente- Dios dijo: “¡Que haya luz!”, y hubo luz. Y al ver éste que ella era buena (la luz), la separó de la oscuridad y la llamó “día”; a la oscuridad la llamó “noche”. De este modo se completó el primer día, supuestamente.

Después, …por medio de una bóveda que separó las aguas, supuestamente; …y a la parte de arriba la llamó “cielo” y a la parte seca la llamo Tierra. De este modo se completó el segundo día de la “Vida”. Y así sucesivamente creo el Agua -supuestamente- (por ejemplo, el mar). Al ver Dios que todo estaba “bien”, entonces dijo: “Que produzcan toda clase de plantas, supuestamente: …hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Ósea no hubo evolución. No fueron poco a poco formándose naturalmente las plantas. Es decir -aparentemente- la tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Ósea, según dice el Antiguo Testamento, no fueron evolucionando secuencialmente: plantas sin semillas (las briofitas, por ejemplo), después con semillas (las angiospermas, por ejemplo) sino de sopetón estos dos grupos de plantas; todo esto -supuestamente- se completó el tercer día.

Pero -supuestamente- faltaban las estrellas y Dios dijo entonces: “…que haya luces en la bóveda celeste…, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días…, etc., etc.”. Dios hizo -supuestamente- las dos luces: la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. En resumidas cuentas -aparentemente- se completó el cuarto día. Luego Dios dijo: “…que se produzca el agua, toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y -supuestamente- así fue, Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, incluyendo todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, las bendijo con estas palabras “que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya supuestamente- muchas aves en el mundo. Así se completó -supuestamente- el quinto día, creando a los animales toda clase de animales: domésticos y salvajes, incluyendo los que se arrastran por el suelo. Entonces, finalmente, creó al Hombre, a su imagen y semejanza (Dios), …quien tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo.

Entonces Dios dijo, -supuestamente: “…tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. ¡Y pues si, en eso si le hicimos caso! El sexto día Dios -supuestamente- nos dio alimento (plantas de la tierra y que producen fruto) para todos los animales (especialmente para los animales salvajes, particularmente para los que se arrastran por el suelo y las aves.

El penúltimo día de la creación (6º día), Dios -supuestamente- creo al hombre y declaró -supuestamente- que éste (el hombre y la mujer), estarían en un orden de supremacía. Cosa que no necesariamente estamos de acuerdo en esa premisa. Dios vio - supuestamente- …que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó hasta llegar al séptimo día.

El punto principal (yo creo) tiene que ver con cierto amor que se tiene por los animales y las plantas. Es decir, a menudo pensamos que el ser humano es ajeno a la bondad, a los buenos sentimientos hacia la naturaleza, y no siempre es el caso. Por supuesto que no estamos de acuerdo con cómo ocurrieron “las cosas”, ejemplificado tácitamente (en cursivas, por ejemplo) cómo se relatan, incluyendo: la falta de monofilia, que no hubo cierta secuencia lógica de las adaptaciones, que hay algo más que plantas y animales, entre muchas otras cosas fundamentales. De ahí tanto supuesto. No obstante, quienes escribieron el Antiguo Testamento, estaban pensando que la biodiversidad… ¡sí es muy importante!