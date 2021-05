Jardines de polinización, ¿de qué se trata?

Hay muchos trastornos muy importantes y latentes hablando de temas ambientales. Tenemos graves problemas como: deforestación, defaunación, extinción de especies, introducción de especies exóticas, e incluso, entre otros grandes asuntos como las pandemias, que cada día que pasa serán más comunes.

Lo paradójico del asunto es que hay gente que sigue muy preocupada por lo que llaman “jardín de polinización. ¿Qué es eso?

Para empezar, muchas cosas que algunos elementos del “pueblo sabio” entienden erróneamente del papel del interesado(a) es el ambiente. A menudo, muchas “iniciativas” ayudan básicamente en nada al ambiente. El problema no es eso, lo de menos es que el impacto sirva para nada; lo que es inadmisible es que, a menudo, el efecto es negativo, especialmente cuando distrae al trabajo (de buena fe) del potencial ambientalista.

Existen más de 20,000 especies de abejas, y la especie doméstica de abeja (Apis mellifera) no está -en lo más mínimo- en peligro de extinción: es Europa, por el contario es una plaga en muchas áreas (de México, por ejemplo). Entonces ¿para qué quieren los famosos Jardines de polinización? No, no es ninguna herramienta -per se- para la conservación. Si lo puede ser de educación ambiental, de educación para la biodiversidad. Sin embargo, es una buena muestra de amor a la naturaleza, de ética ambiental, aspectos muy importantes y básicos para una real conciencia de contribuir a resolver aspectos de fondo. Lo que debemos hacer es trabajar en cosas que originen una menor pérdida de naturaleza, o al menos intentemos sustituir eso, incluyendo particularmente la deforestación y la defaunación.

Trabajar para -supuestamente- la conservación de la abeja doméstica es una visión muy simplista, equivocada y representa evadir los principales agentes de destrucción, anteriormente mencionados. Asimismo, un tema fundamental es el aspecto real que tendríamos sobre el ambiente. ¿Realmente debemos fomentar la creación de jardines de polinización, si ni siquiera tenemos una idea de cuánto realmente necesitamos hacer? Y esta visión no implica “no hacer nada”, sino -además- hacer cosas que realmente impacten positivamente. No se trata de que los seres humanos solamente nos sintamos que estamos haciendo algo en favor del ambiente, sino de realmente hacerlo.

Por ejemplo, ¿realmente estamos contribuyendo a la supuesta polinización de plantas nativas? México es uno de los países más ricos de plantas con flores a nivel mundial. ¿O solamente implica -cuando mucho- polinizar por polinizar?; es decir, si de lo que se trata es de poner (en el caso que resultara) polen en el estigma de otra, o ¿realmente contribuir a la reproducción sexual de especies, como tal? Y también entendemos los biólogos que polinizadores no solamente incluye abejas, también -por ejemplo- aves como el colibrí.

Sin embargo, si dicho programa de “jardines de polinización” sólo es una actividad más (como ya dije) de educación ambiental o educación para la biodiversidad, entonces no tengo mayor problema; pero si lo que se quiere es realmente contribuir a la conservación de los ecosistemas, o la protección de la biodiversidad, entonces sólo estamos manejando nuestra bicicleta… sin cadena.