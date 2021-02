Desde hace más de 12 años he estado impartiendo en la UAEM la materia de Evolución, uno de los más interesantes tópicos en la Facultad de Ciencias Bilógicas.

Estuve muy interesado en participar en dicha disciplina por cuatro razones fundamentales: i) algunos compañeros y su servidor insistimos mucho en que esta materia era fundamental en la FCB, ii) llevamos una excelente “evolución” en el doctorado con Paulette Bierzychudek y Loren Rieseberg en Claremont Graduate School en California, iii) la evolución no solo es una materia muy importante para los biólogos, sino realmente una forma de pensar y iv) es una materia fundamental y progresista para el biólogo moderno, especialmente debido a los atinados planteamientos de Carlos Darwin.

Actualmente somos tres profesores (en consorcio) que impartimos dicha materia, y a su servidor le toca la tercera parte: macroevolución. La primera pregunta que le hacemos a los estudiantes es ¿cuáles son los principales productos de la Selección Natural? Después de algunos minutos de dilucidar la respuesta finalmente responden que son cuatro: adaptación, especiación, extinción, y disminución de la variabilidad genética. Asimismo, no todos los caracteres que uno ve en un ser vivo representan como tal, adaptaciones. Los biólogos tendemos a ser muy “adaptacionistas”, es decir cualquier rasgo pensamos que tiene un uso por los seres vivos, cuando no necesariamente es el caso. Por ejemplo, también la aclimatación, el ajuste, la flexibilidad, o el mismo juego, producen cambios fenotípicos y dichos cambios no tienen una alteración del genoma del individuo mismo. Lo que sí representa una adaptación es la capacidad del aclimatarse, pero no la aclimatación misma. Por lo tanto, la capacidad de jugar de un mamífero, por ejemplo, es una gran adaptación, pero no el juego mismo. Esa decir, aprender si es una gran adaptación, pero una vez que un individuo particular aprende no cambia su genoma, su ADN. Ésta es una gran diferencia de los que es (o no) una adaptación. En conclusión, las adaptaciones están bajo selección natural y tienen una base genética. Los otros, son cambios que la propia especie puede ajustar “temporalmente”, pero el cambio mismo no se refleja -como tal- en el genoma.

El aprender otro idioma es otro ejemplo de los mismo. Un niño japonés, o mexicano, francés, americano, chino y ruso, por ejemplo, no tienen en sus genomas cualquiera de las lenguas anteriores. Tienen que aprenderlas. Es decir, es un caso más de aprendizaje para lo cual, la capacidad de los diferentes seres humanos de comunicarse por diferentes vocablos es una gran adaptación, no así el japones, francés, español, inglés, chino o ruso. Los lenguajes no están en el genoma. Este un caso más de flexibilidad (ajuste, aprendizaje).

Tengo que aceptar que -en principio- resulta difícil entender la diferencia entre lo que es una Adaptación y lo que no lo es. Quizás, en una tabla resulta mas fácil, en donde se enumere que las adaptaciones: están bajo selección natural, tienen una base genética y, por lo tanto, el cambio sí está en el DNA; mientras que la flexibilidad (ajuste, aclimatación, aprendizaje, juego) representa una ventaja “temporal”, no tienen una base genética (no están en el genoma), por lo tanto, el cambio (en el individuo) no está en el DNA.

Resulta, por lo tanto, muy importante saber que las especies tiene “herramientas” que están en sus genomas (adaptaciones) pero dado el caso tienen una “segunda opción” (fenotípica) que implica ajustares a las condiciones particulares del medio, y por lo tanto “ajustarse” (si es el caso) temporalmente. Para lo cual, esta forma “temporal” no tiene como tal una base genética sino es un atributo adicional de donde echar mano. En conclusión, se puede decir que entre más amplios sean los rangos de ajuste de los diferentes genes, más grande la posibilidad de ser cosmopolitas.