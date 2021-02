Los caracteres (morfológicos, p. ej.) que presenta una especie biológica pueden estar explicados por dos principales hipótesis: Adaptaciones (A), las cuales son consecuencia de selección natural (sirven para algo todavía en el presente); podríamos proporcionar miles de ejemplos de éstas, pero menciono dos del ser humano: el pelo y las glándulas mamarias en los mamíferos.

A la segunda hipótesis principal se le denomina Historia Filogenética (HF), la cual está representada (parcialmente) por las reminiscencias (vestigios, o anacronismos); es decir, estructuras que sirvieron para algo en el pasado, pero que ya no lo son en el presente; un ejemplo de, lo representan algunas uñas de los pies en el Homo sapiens, o el apéndice (parte del intestino grueso); esta última es una estructura que hasta donde se sabe, no tiene una utilidad para el ser humano. En otros mamíferos herbívoros el apéndice se desarrolla completamente, es de mayor tamaño y sirve para almacenar la celulosa para ser digerida por bacterias. Lo que indica que nuestros ancestros vertebrados fueron herbívoros. Dicha función del apéndice (reminiscencia) ya no la poseemos los seres humanos, ya que somos incapaces de digerir la celulosa. Pero estas dos hipótesis (As e HF) no son excluyentes necesariamente. Por lo tanto, pueden existir estructuras que fueron heredadas del pasado (HF), pero que además (y todavía), tienen una función específica en el presente: pulmones, corazón, ojos, riñones, cerebro, y muchos más (en el caso del H. sapiens).

El planteamiento también puede ser aplicado a cuestiones organizacionales y conductuales del ser humano. Por ejemplo, recuerdo por allá de 1981, inicié mi servicio social y mi tesis en el laboratorio del Programa Florístico Ecológico del Estado de Morelos (PFEEM), bajo la dirección del Maestro Rafael Monroy. El botánico del grupo era el Maestro Gustavo Soria, quien fungió como mi director de tesis de licenciatura. Al PFEEM llegaron muchos estudiantes que actualmente son profesores-investigadores que laboran en la UAEM. Es decir, todos los que salimos de ahí tenemos una “ancestría” (ascendencia) compartida, consecuencia de HF.

El Maestro Monroy es el “culpable” de que a varios de nosotros nos haya interesado la biodiversidad, especialmente de la selva baja caducifolia. Lo interesante del asunto es que él nos inculcó tomar en cuenta -siempre- la importancia que tienen los pobladores locales en la conservación de la naturaleza, además de tener una actitud liberal y progresista, por el bien del país.

Los biólogos, producto de esa HF, hemos emigrado a diferentes grupos de trabajo; algunos en la propia UAEM, y muchos en otras instituciones de México e incluso del extranjero. Algunos otros han incurrido en esferas gubernamentales, a nivel municipal, estatal y federal. Desgraciadamente cuando ellos llegan a estos puestos, en muy pocas ocasiones, se acuerdan de su “ancestría compartida”, y se suben al “ladrillito”; lo que no entienden, frecuentemente, es que ese “status” les dura muy poquito, casi siempre sólo 3 años. Sin embargo, hay que reconocer que algunos otros (muy pocos), si se acuerdan de su HF; uno de ellos es el Maestro Miguel Ángel Bastida, quien desde mediados de los 80´ inició su trabajo en la extinta SEDUE (Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología). Años después se incorporó a la SEDAM, la que eventualmente se transformó en la CEAMA y posteriormente en algo más. Mi contacto con el Maestro Bastida fue básicamente para aspectos técnico-académicos relacionado con temas ambientales. Él siempre ha estado en la mejor disposición de colaborar con nuestro trabajo en el Trópico Seco; su experiencia y voluntad de colaborar desde el gobierno estatal (hacia nosotros) es más que evidente.

Sí, nunca es bueno negar nuestra HF, ni nuestra ancestría compartida, especialmente cuando las enseñanzas han sido de gran utilidad en nuestra formación. Gracias al Maestro Monroy y, a discípulos como el Maestro Bastida, podemos entender la importancia de colaborar en solidaridad, y de algo que a menudo escasea en Morelos: la Identidad.

¡Soy venado …luego existo!