Lista la presentación de Don Juan Tenorio en el Foro Punto Cultural

Del 15 de octubre al 19 de noviembre, la Compañía 30+ presentará una temporada del clásico teatral "Don Juan Tenorio" en el Foro Punto Cultural en Cuernavaca, con funciones todos los domingos a las 17:00 horas.

La obra "Don Juan Tenorio" de José Zorrilla, es una de las más representativas tanto en la Literatura como en el Teatro, y especialmente suele presentarse en el marco de la celebración de Día de Muertos. En Cuernavaca, gracias al trabajo del actor y director Mario Alberto Aguirre, se ha convertido en un clásico, y este año lo trae a escena nuevamente para celebrar más de 10 años presentando el Tenorio en la capital morelense.

"Don Juan Tenorio con la Compañía 30+ es un proyecto renovado de este clásico que yo hice durante muchos años, y ahora con la compañía me permito dirigir a los actores para que ellos tengan también la oportunidad de conocer esta tradición, vivirla y compartirla a otras personas", expresó Mario Alberto Aguirre, director y coproductor de la obra.

La historia de "Don Juan Tenorio" se desarrolla en Sevilla, España, durante el siglo de Oro, y comienza un año después de que Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía hacen una apuesta para ver quién podría ser más malvado y mujeriego. Después de contar los muertos en batalla y mujeres seducidas, está claro que don Juan es el ganador.

Ante esa situación, los rivales deciden hacer una nueva apuesta, y don Juan le asegura a don Luis que le quitará a su prometida, doña Ana de Pantoja y que además conquistará a una novicia llamada Doña Inés, lo que desencadena una importante serie de sucesos, cuando Don Juan se enamora de verdad.

En esta ocasión, los roles principales están a cargo de los talentosos actores y actrices: Juan Molina (Don Juan Tenorio), Anel Michelle (Doña Inés), Odiseo Reyes (Don Luis), Faby Mar (Doña Ana), Paty Rodríguez (Abadesa), Raúl Castellanos (Don Gonzalo), Tomás Berber (Brígida) y Leobardinní del Piero (Ciutti), quienes están acompañados de más de 10 actores y actrices en escena para darle vida a este grandioso clásico.

"Digamos que el 80% de los actores que participan en esta ocasión, nunca habían hecho 'Don Juan Tenorio', entonces para ellos es una experiencia completamente nueva, desde aprenderse los textos hasta vivir el Tenorio como tal, como un clásico, y sepan porqué se presenta el Día de Muertos, porqué tanta euforia, el uso de los vestuarios, de las capas y de los aditamentos, eso es algo nuevo para muchos porque nunca habían usado ese tipo de trajes".

Mario Alberto Aguirre ha presentado esta importante obra de teatro en distintos escenarios de Morelos durante más de 10 años, siendo 2021 el año, en el que presentaron su última temporada también en El Foro Punto Cultural y con algunas funciones en el Centro Cultural Pedro López Elías de Tepoztlán.

"Cuando llegué a los 10 años de presentar esta obra, dije que iba a descansar un poco. Pero al ser un proyecto interesante, este año me invitaron a realizar una nueva temporada con co producción con el Foro Punto Cultural, para compartir esta historia con otras personas, y me da gusto que los actores estén muy contentos porque están muy animados, para ellos es una súper experiencia y me imagino que es así para todos los que conocemos por primera vez este gran clásico".

No te pierdas este increíble clásico del teatro para celebrar el Día de Muertos. Una obra romántica, divertida y emocionante con aproximadamente 20 actores y actrices en escena, que durante varios meses han trabajado arduamente en este importante montaje, que conlleva muchos retos, al utilizar un lenguaje y vestuarios muy específicos y distintos a lo cotidiano.

Recuerda que las funciones serán los domingos del 15 octubre al 19 de noviembre a las 17:00 horas. Los boletos tienen un costo de 300 pesos (y habrá promociones especiales).

Para más información visita las páginas de Facebook: Don Juan Tenorio en Cuernavaca y Foro.Cultural Cuernavaca.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube