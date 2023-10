La Silla de Daniela presentará coreografía especial en el Día Estelar

La agrupación de danza La Silla de Daniela tendrá una función especial en el Centro Cultural Teopanzolco el próximo 14 de octubre a las 13:45 horas, como parte de las actividades culturales y artísticas del Día Estelar. Entrada gratuita.

En esta ocasión, La Silla de Daniela presentará una propuesta dancística que combina el arte con la ciencia.

"Es una obra de danza contemporánea de mediano formato, que dura 25 minutos. Y su contexto es un poco aludiendo a la cuestión del espacio, ya que vamos a tener un evento muy importante como lo es el Eclipse, y la función consta de una coreografía con respecto a voltear a ver al universo. Creo que siempre que volteamos a ver al universo nos da una sensación de humildad, pero también nos genera muchas preguntas, como cuáles son las fuerzas físicas que hacen que todo esté circulando de una forma tan correcta y tan perfecta, sin embargo, hay ciertas inquietudes como lo son hoyos negros, que es precisamente lo que abordamos en nuestra danza y a partir de la propuesta coreográfica y corporal", expresó Roja Mendoza, coreógrafa y bailarina de La Silla de Daniela.

Asimismo, detalló que a partir de distintas hipótesis se dice que los hoyos negros contienen el punto del no retorno. Y que otra de las hipótesis plantea que hay distintas fuerzas físicas que ocurren dentro de los hoyos negros como lo es la espaguetización.

"Son diversas teorías e hipótesis alrededor de esto, que en realidad aún nada las comprueba, sin embargo, son inquietudes que siempre han estado ahí, y desde que Noche Estelar nos invitó a participar en este festival, es una idea que me ha rondado en la cabeza sobre la forma en la que podríamos abordar el universo, y creo que desde allí es una buena forma de presentar nuestra propuesta".

Roja Mendoza destacó que esta es una obra que ha sido creada justamente para el evento de Día Estelar, creado por Noche Estelar, un proyecto que admiran mucho.

"Sin duda, Noche Estelar es un proyecto que nosotros admiramos mucho no solamente por las personas que lo realizan, sino por el tema en sí, porque creo que es de gran importancia voltear a ver a las ciencias en esta era de tanta hiperinformación, y justamente desde ahí, también tratamos de abordar lo abstracto que es la danza pero relacionarlo con la ciencia y el Eclipse".

Respecto al proceso de creación de cada coreografía, Roja menciona que todo parte de la pregunta ¿Cómo bailas esta emoción o este tema?, para desarrollar toda la propuesta.

"El proceso creativo está lleno de investigación, a mí me parece que es muy científico, por la forma en la que desmenuzas todo tu tema y desde ahí lo abordas, obviamente desde una expresión corporal. Los científicos lo hacen desde un artículo o un experimento y creo que es un proceso muy similar el que tiene un científico al que tiene un artista".

Archivo | El Sol de Cuernavaca

La Silla de Daniela es una compañía que desde el 2015, tiene el objetivo de llegar a diversos escenarios, y no sólo presentarse en espacios convencionales, sino también en aquellos que son poco usuales e incluso incómodos, en los cuales de pronto se pueda pensar que no es posible hacer danza.

"En este caso, esta presentación justo va a suceder en las escaleras del Centro Cultural Teopanzolco, un espacio al que no nos habíamos enfrentado, porque es un piso muy específico con distintas texturas. Y está siendo un gran reto para nosotros, porque tenemos una propuesta no solamente dancística, sino también visual y muy plástica, incluso hasta escultórica con fotografías mentales que no se olvidan pero involucran el movimiento".

Recuerda que el Día Estelar iniciará actividades desde las 07:00 horas hasta las 16:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco, con entrada libre para el público en general. No te pierdas todas las presentaciones artísticas que convergen entre la ciencia y las diversas disciplinas de arte.

