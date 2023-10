¡Talento morelense! Félix Vanessa es reconocida como “Revelación Femenina”

La actriz morelense Félix Vanessa fue reconocida con el Premio a “Revelación Femenina” en la 27 entrega de los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACTP), por su participación en la obra de teatro “Lun”, en la que lleva el rol protagónico.

Félix Vanessa destacó que desde que recibió la nominación fue una experiencia muy fuerte y grata, porque realmente no se la esperaba. Además de que fue una sorpresa haber ganado, ya que en la terna compitió con muchas chicas muy talentosas.

“Ganar este premio es algo muy importante, realmente no me lo esperaba, con el simple hecho de estar nominada me sentía muy contenta porque la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, se dedica a ver mucho teatro, entonces que se hayan fijado en mi trabajo me hace sentir muy agradecida, y ya estaba muy feliz, ganara o no, pero cuando dijeron mi nombre fue muy impactante y sigo sorprendida de estar viviendo esto”, expresó Félix Vanessa.

Asimismo, destacó que este premio ha significado mucho en su carrera porque el teatro es muy difícil, y más para quienes recién inician su camino profesional, como es su caso, ya que se graduó de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) el año pasado.

“Dedicarse al teatro es algo muy difícil, sobre todo los primeros años, y como egresada de la ENAT recién llevo un año, y a pesar de que he trabajado, he hecho mis proyectos y afortunadamente he ganado muchas cosas, de pronto si se siente el vacío y que lo que haces no es suficientemente bueno. Y de alguna manera, este premio me hace respirar y ver que voy en el camino correcto”.

Félix Vanessa fue reconocida con el Premio a “Revelación Femenina” en la 27 entrega de los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACTP). / Cortesía | Carlos Alvar

Respecto a “Lun”, la actriz comentó que es una obra escrita por Valeria Fabbri y dirigida por el maestro Jesús “Chucho” Díaz, la cual presentaron como obra de teatro de titulación de la ENAT.

“Es una obra un poco compleja, yo interpreto a Lun, una niña de cuatro años muy amorosa y curiosa que constantemente se pregunta muchas cosas. Para mí fue un reto, porque cuando me dieron el personaje no lo quería hacer, decía, a mis 27 años, cómo voy a hacer una niña de cuatro, sin caer en el cliché. Y además es una obra que energéticamente también me pesa, porque el personaje de Lun está todo el tiempo en escena, actoralmente me daban miedo las escenas donde estoy sola, pero como la obra se abordó desde la técnica del clown me enfoqué en crear un personaje clown y al final le agregué las características de niña”.

Actualmente, Félix Vanessa presenta una temporada del monólogo “Ella” en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México, todos los jueves de octubre y hasta el 16 de noviembre a las 20:30 horas. Costo: 250 pesos.

Asimismo, comentó que el próximo 29 de octubre, a las 18:00 horas, presentará una función especial de “Ella” en Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, como parte del Encuentro de Artistas Escénicos de Morelos 2023.

“Entre mis próximos planes está presentar ‘Lun’ en Morelos. También gané el PECDA 2023, y estaré trabajando en otro monólogo que se estrenará aproximadamente en abril de 2024, iniciando con funciones en Tejalpa, localidad donde crecí, presentando la obra en secundarias, ayudantías y espacios públicos, y después llevarla a otros lugares del estado”.

Félix Vanessa menciona que desde muy pequeña tenía la inquietud de ser actriz, pero no tenía la solvencia económica para cumplir su sueño, sin embargo, con el paso del tiempo, lo ha logrado.

Actualmente, Félix Vanessa presenta una temporada del monólogo “Ella” en el Foro Shakespeare en la Ciudad de México. / Cortesía | Fernanda Olivares

“Mientras veía las telenovelas para niños, soñaba con ser actriz, pero en ese entonces en mi familia no teníamos mucho dinero para tomar clases de teatro o ballet, y rápidamente me hice a la idea de que eso no iba a ser posible. Crecí y estudié otras cosas, hasta que iba a salir del Conalep, descubrí el Centro Morelense de las Artes (CMA). En un principio, quería entrar a la carrera de Danza, pero me di cuenta que no tenía las bases formales y sería algo complicado, entonces descubrí la carrera en Teatro y reviví mi sueño de querer ser actriz. Entré a la carrera sin saber nada, ni siquiera había leído o visto una obra, pero ahí empezó ese viaje, y al principio me sentía muy novata porque veía que mis compañeros tenían conocimientos de teatro y yo no, y estaba dudosa de querer seguir, pero comencé a ver teatro y me enamoré de esa profesión, porque tenía la idea de hacer sentir al espectador, lo que yo sentía en cada obra que veía”.

Al culminar sus estudios en el CMA, Félix Vanessa cursó la Licenciatura en Actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). Profundizó en la técnica de teatro físico, desempeñándose también en los ámbitos de danza y música. En 2021 estrenó “Ella” monólogo original de la cual es dramaturga y actriz, el cual fue beneficiario de una gira en el 2022 por el "Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Teatros y espacios independientes".

Participó en diversos montajes como “Cabaret de Barrio” dirigida por Jesús Díaz, “Canah” Dirigida por Gabriela Gallardo, “Camino Rojo a Sabaiba” dirigida por Juan Carrillo, y “Hann” dirigida por Sarimé Álvarez, obra que participó en el festival Cervantino en el 2015. En 2021 fue seleccionada en la convocatoria “Morelos 2021: Memoria y encuentro” por su video-danza “El credo”. En su estancia en Cuba en el 2015, participó en un trueque, junto con el Odin Teatret. Actualmente, es fundadora y actriz de las compañías Tres de Copas Teatro y beneficiaria del estímulo PECDA Morelos 2023.

