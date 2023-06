Jaime Ibiza presenta un mundo de 'Sueños'

El diseñador mexicano Jaime Ibiza destacó a nivel internacional en el ámbito de la moda. Como heredero de la tradición familiar en Marroquinería, logró diseñar propuestas muy interesantes y colaborar con diversas marcas importantes. En entrevista nos habla de su reciente colección “Sueños” y de su trayectoria.

Catalogado como uno de los diseñadores con más reconocimiento en el ramo de la marroquinería, Jaime Ibiza imprime en su firma, un estilo actual, moderno, vanguardista y en tendencia, creando piezas y accesorios para la mujer contemporánea.

Su reciente colección “Sueños”, nos lleva a pasear por un universo lleno de posibilidades. Los sueños lúcidos, esos en los que podemos sentir como si estuviéramos despiertos, nos muestran un sinfín de oportunidades, en esta sensación se basa Jaime Ibiza, creando bolsos que derrochan vivacidad, color y opulencia.

El despertar recordando la libertad de la que nos dotan los sueños y darnos cuenta de que tenemos el poder para realizarlos, nos brinda esa seguridad que nos recuerda que todo es posible, que los verdaderos sueños ocurren y se concretan, cuando despertamos.

“Es una colección que hemos disfrutado mucho, porque es una colección inspirada en algún sueño que tuve hace muchos años, y que realmente era percibir y estar dentro del gusto de la gente, algo que llegué a ver como inalcanzable. Y hoy voltear y ver mi trabajo consolidado y reconocido en el mercado, es algo que me emociona mucho y creímos que era el momento de llamarle ‘Sueños’ a esta gran colección que ha sido un hitazo”, expresó Jaime Ibiza.

Asimismo, menciona que el mercado les ha recibido cada vez mejor, y aquel momento mágico que hace muchos años soñaba con poder ver la firma donde la puede ver, hoy es una realidad muy bonita.

“Sin embargo, hay que destacar que estamos en la lucha, aún no llegamos a todas las metas, seguimos en el camino, pero este es un reconocimiento a lo que hemos logrado”.

En la colección “Sueños” vemos combinaciones que incluyen herrajes, backpacks en diversos colores, rafia, maxi-logos estampados con atrevidas combinaciones, neones, formas en monocromía, así como tonalidades que nos recuerdan la llegada de tiempos cálidos de primavera y verano, impregnan siluetas que varían en tamaño, pero no en su incuestionable estilo.

“Tenemos un gran equipo de diseño, son alrededor de 10 diseñadoras que están permanentemente trabajando e investigando, yo llego con la propuesta y me hacen el favor de apoyarme en desarrollarla. Somos un equipo muy sólido, sumando cada vez más la experiencia de cada una de ellas y el ADN de la firma, dándole nuestro sello”.

En sus propuestas, tienen una práctica muy interesante, con un scouting físico y otro digital y posteriormente se reúnen para ver ideas, buscar coincidencias, definir la comunicación que quieren dar al público y fusionar los temas, así surgen los diseños.

“Por supuesto que estamos atentos a tendencias que están muy claras y marcadas, lo importante es perseguir lo que el mercado necesita básicamente. Es fundamental tener en todas las colecciones para diferentes ocasiones, y uno de los puntos claves no puedes tener un solo concepto de bolso, debes tener tu ADN muy claro, pero ofrecer diversas opciones para todo momento y así cubrir esos momentos de las personas en su día a día”.

¿Quién es Jaime Ibiza?

Jaime Ibiza es parte esencial de la escena de la moda mexicana, continúa con su tradición familiar creando piezas de marroquinería y accesorios; ha destacado en su prolífica carrera de más de treinta años como diseñador y empresario, por sus creaciones, siempre inspiradas en la mujer contemporánea.

Originario de Guadalajara, Jalisco, se especializó en diseño en prestigiosas escuelas de moda como Central Saint - Martins y el Instituto de Formación Profesional de Marroquinería y Peletería.

“Soy heredero de la tercera generación de Marroquineros, desde mi abuelo y mi padre, ahora me toca estar de director creativo en la compañía y ahí va la cuarta generación. Hubo un momento crucial en el que alguna vez de niño me puse en los talleres a querer diseñar un bolso, y en ese momento mi padre, ve que estoy queriendo hacer algo y me pone al maestro de diseño y a todo el equipo, para que me dé soporte y finalmente desarrollé una colección que seguramente el equipo perfeccionó mucho y salió a loa venta. El ver que mi padre me dio esa importancia me motivo mucho y ahí fue cuando me enganché”.

A través de sus creaciones, Jaime Ibiza plasma y resalta el estilo de una mujer internacional apasionada por la moda, audaz, valiente, siempre oportuna en sus atuendos. Creando constantes innovaciones y sumando con los símbolos más importantes de cada industria, incluyendo colaboraciones que han sido parte aguas para la moda en México con sus colecciones como “Íconos” y sus exitosas colaboraciones con marcas como Looney Tunes, Disney, Peanuts y Wonder Woman, de DC Comics.

“Es un honor realizar estas colaboraciones, que son una gran estrategia de Marketing, porque sumas esfuerzos y las fortalezas de ambas marcas. Por ejemplo, Disney nos buscó, teniendo todas las opciones del mundo para sacar una colección de bolsos decidió hacerlo con nosotros y todo esto viene a fortalecer esa satisfacción de que estamos haciendo bien las cosas”.

Sin duda, Jaime Ibiza es catalogado como uno de los diseñadores con más reconocimiento en el ramo de la marroquinería e imprime en su firma, un estilo actual, moderno, vanguardista y en tendencia.

