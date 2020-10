Exhiben Dulce hasta los huesos

La artista plástica Yazmín Clavijo, presenta su exposición “Dulce hasta los huesos” en la reapertura del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC). Esta muestra de cartonería tiene como referencia principal las calaveritas de azúcar, como un homenaje a las cosas que han cambiado en nuestras vidas con la llamada nueva normalidad.

Es una obra donde utilizo uno de los elementos de nuestras tradiciones mexicanas más importantes, las calaveritas de azúcar que son la representación de nuestros seres queridos que han trascendido al más allá. Tomo este contexto para hacer un homenaje a esas cosas que se hacían en nuestra anterior normalidad, y ahora en estos nuevos tiempos, probablemente no volveremos a hacer como antes, como ir al cine o a un concierto, expresó Yazmín Clavijo.

En esta exposición, la artista presenta alrededor de 49 piezas, 20 de ellas realizadas a partir de la técnica de decoración de piñatas, y las restantes en Cartonería tradicional; obras que Yazmín trabajó durante estos tiempo de confinamiento.

Me gusta que a través de mi trabajo, pueda contribuir al rescate de algunas técnicas tradicionales como la Cartonería. Aprovechar estos tiempos en casa para estar creando, es algo muy interesante, me siento orgullosa de darle un realce a mi vida artística. Estoy conmovida porque desde mi propia experiencia con ex alumnos a los que les impartí taller de cartonería u otras técnicas artísticas, han aprovechado estos tiempos para ser creativos y despejar su mente de esta situación de pandemia.

Yazmín se encuentra muy feliz de que los museos en Morelos hayan abierto de nuevo, y la reactivación de los espacios culturales, con el objetivo de acercar el arte y la cultura al público; y sobre todo por ser parte de esta reapertura para compartir su trabajo.

La muestra está integrada por 49 piezas aproximadamente / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Antes del Covid había dado un descanso a mi carrera artística, dedicándome a la gestión cultural, organización de eventos y talleres: desde hace cinco años no había realizado una exposición, y es una gran emoción ver mi obra en una sala nuevamente. Que los museos estén abiertos, y descubrir lo que el arte brinda en estos tiempos tan difíciles, es algo muy interesante e importante para la sociedad, porque la cultura es para todos, sin género ni nivel social.

Yazmín Clavijo Saavedra es Licenciada en Artes Plásticas, egresada de la UAEM. Pero con el paso del tiempo ha experimentado distintas técnicas convirtiéndose en artista multidisciplinaria. Asimismo, ha participado en actividades culturales como talleres y proyectos artísticos, colaborando con recintos muy importantes como el Museo Robert Brady, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC). Ha realizado exposiciones en Morelos y Coahuila; y ha impartido talleres de distintas disciplinas a niños y adultos, especialmente de cartonería.