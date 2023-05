'El Hado de pistache': una obra que sacará tu niño interior

La compañía Viento y Luna presenta una breve temporada de la obra de teatro “El hado de pistache” en el Foro Punto Cultural, una puesta en escena dirigida al público en general, especialmente a los niños y niñas. Las próximas funciones serán el 14 y 21 de mayo a las 13:00 horas.

Esta obra original de Héctor Presa, nos cuenta que una mañana cotidiana, el señor Rodríguez (Rodrigo Salas) despertó para ir a trabajar, y todo parecía igual que siempre. De pronto, la monotonía se interrumpe con la llegada de un Hado (Sebastián Ventura), que lo cambiará para siempre, haciéndole recordar las cosas valiosas y las acciones significativas de la vida.

En esta ocasión es dirigida por el maestro Carlos Arce, quien montó esta puesta en escena también hace 25 años con el actor Rodrigo Salas, y que más de dos décadas después la retoman para seguir recordándole al público la importancia de ser guiados por nuestro niño interior y no olvidarnos de él.

“Rodrigo ya hizo a El Hado cuando fue adolescente, y ahora fui invitado por él para volverla a presentar, Rodrigo me preguntó si quería retomarla y este es el sueño que se vuelve a hacer realidad, invitamos a Sebastián Ventura como el hado y conformamos un equipo de trabajo muy bonito. Y en este tiempo, creo que no han cambiado mucho las cosas, los niños siguen reaccionando de la misma manera, pensamos que iban a ser más displicentes a la obra, pero no, siguen participando”, expresó Carlos Arce.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Durante la función, los niños ocupan preferentemente las dos primeras filas del foro, para tener una cercanía con el escenario y poder interactuar con los actores, de una forma que se sientan parte de la misma historia.

Con magistrales actuaciones, valiéndose también de la pantomima y pocos elementos en escena, acompañándose del manejo de luces y música original (la cual fue construida sobre los personajes en escena), los actores logran presentar una bella historia llena de emociones, pero sobre todo de mucha alegría al recordarnos importantes mensajes, tanto a niños como a adultos.

Carlos Arce menciona que, esta es una obra que trabaja la imaginación del niño y del adulto, “es una obra con un contenido interior muy importante y lo que buscamos realmente es que tanto niño como adultos no dejen morir el niño interior que todos llevamos dentro”.

Para Rodrigo Salas ha sido muy enriquecedor y una experiencia totalmente nueva, realizar este proyecto una vez más, ya que además de actuar en otro personaje, fue el encargado de la producción.

“Es un reto totalmente diferente porque, además, me toca hacer la producción y estoy experimentando cosas distintas, es una aventura nueva a lado de Carlos. Y, por otro lado, en la actuación, hace 25 años interpreté a El Hado y ahora al Señor Rodríguez que son muy diferentes, éste último lleva particularmente todo el texto y tiene mucho más trabajo escénico en cuanto a vestuario, movimientos, tareas y utilerías, ha sido un reto que pensé que iba a ser más sencillo porque es un personaje real y cotidiano, pero fue todo lo contrario este tema de tanta tarea escénica fue un gran reto y llevar a ejecución toda la producción, fueron cuatro meses de trabajo intenso, pero que ha valido la pena”, comentó Rodrigo Salas.

También te podría interesar: Disfruta en el Cine Morelos el clásico '¡Ahí madre!'

Con esta obra, Sebastián Ventura trabaja por primera vez en teatro infantil, algo que ha significado mucho en su formación profesional, sobre todo por el desafío que tiene al interpretar a El Hado.

“La versatilidad de no hablar y expresar todo con el cuerpo y la cara ha sido el gran reto, son contados los momentos donde sale voz de mí y tienen que ser los más inevitables cuando el niño necesita expresar. He estado en diversas obras, y este fue el texto más difícil de aprender, lo físico, el maquillaje y crear cada artículo en mi imaginación para poder transmitirlo. Esta es mi primera experiencia en el teatro infantil y he encontrado un regalo muy bonito al enfrentarnos a este público y sentirnos cobijados por ellos”, comentó Sebastián.

Mientras se desarrolla la historia en escena, implican nuevos retos actorales porque, los niños tienen esa libertad de interactuar y hablar, por lo que, de repente, tienden a improvisar.

“Ha sido algo muy rico que hace que cada función sea nueva, especial y diferente, y es impredecible totalmente, en algunas partes se ríen, lloran hablan, pero siempre es distinto porque se va a lo más genuino de cada niño y niña. Eso también nos hace reir en escena, controlarnos más y es una experiencia muy bonita hacer teatro infantil para que sepan que es un espacio seguro para crear arte y expresarse, además de que queremos inspirarlos a que lo hagan también”, dijo Sebastián.

A través de la sensibilidad, la imaginación y toda esa búsqueda interna que hacen para que los niños puedan intervenir dentro de la producción, los actores y el director realizan esta increíble obra que ha encantado a niños, jóvenes y adultos.

No te pierdas la oportunidad de disfrutarla, y adquiere tus boletos para alguna de las funciones próximas, recuerda que es una obra para niños de 4 a 99 años. Informes y reservaciones al WhatsApp 7777924774 y 7771118514. Instagram: @elhadodepistache.