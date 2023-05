Conoce la programación de mayo del Cinema Chinelo

Durante mayo el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), tendrá tres funciones de cine a través del ya tradicional Cinema Chinelo, que principalmente presenta películas para toda la familia, las cuales incluyen un importante mensaje sobre algún tema del medio ambiente y la sociedad, para dejar una grata reflexión entre los espectadores.

La primera función será el domingo 14 de mayo a las 11:00 horas, con la proyección de la película animada "Un disfraz para Nicolás", dirigida por Eduardo Rivero, cinta mexicana que se estrenó en agosto de 2020.

¿De qué trata? La historia está protagonizada por un niño de 10 años con Síndrome de Down llamado Nicolás. Para celebrar su cumpleaños, su mamá le hacía un disfraz cada año, pero ella ya no está, y solo le quedó un viejo baúl de sus disfraces. Con la ayuda de todos estos disfraces, Nicolás se embarcará en una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas y todo un reino sumergido en el caos. Duración aproximada: 1 hora 22 minutos

Posteriormente, el miércoles 17 de mayo a las 19:00 horas, se proyectará la película "La vida de Pi, una aventura extraordinaria", dirigida por Ang Lee, y que ganó múltiples premios Óscar en 2013.

Esta película estadounidense de drama y aventura, está basada en la novela homónima de Yann Martel, a su vez basada en el libro “Max e os felinos” del escritor brasileño Moacyr Scliar,

¿De qué trata? Después de vender su zoológico en la India y mudarse a Canadá, Santosh y Gita Patel viajan en un barco carguero con sus hijos y algunos animales. Una terrible tormenta hunde el barco, dejando a Pi, el hijo de los Patel, como el único sobreviviente humano. Sin embargo, Pi no está solo, un temible tigre de bengala lo acompaña en el bote salvavidas. Los días se vuelven semanas y meses, y Pi y el tigre deben aprender a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Duración aproximada: 2 horas 07 minutos.

Finalmente, el domingo 28 de mayo a las 11:00 horas, el público podrá disfrutar de la película “Nimh, el mundo secreto de la señora Brisby”, cinta estadounidense de animación realizada en 1982, bajo la dirección de Don Bluth. Está basada en la novela “Mrs. Frisby and the Rats of NIMH” de Robert C. O'Brien.

¿De qué trata? La señora Brisby es una tímida rata de campo, que vive con sus hijos en la granja de la familia Fitzgibbon, cuando esta familia se dispone a arar la tierra, el hogar de los ratones se ve amenazado para su destrucción. Brisby visita a un búho en busca de consejo y él le recomienda buscar a una misteriosa colonia de ratas que tienen una inteligencia superior, debido a que forman parte de un grupo de animales de experimentación que consiguió escapar de un laboratorio.

Todas las funciones de Cinema Chinelo son gratuitas, y con acceso al público en general.

