"El Club del Algodón" se presentará por primera vez en Cuernavaca el próximo 12 de abril a las 19:00 horas en el espacio cultural Papillon, para deleitar al público con su repertorio musical. Los boletos ya están a la venta.

La agrupación de jazz y blues "El Club del Algodón" está integrada por la música y artista Laura Koestinger (voz) y los músicos Agustín Reina (bajo), Hugo Leyva (sax), Rafa Berrueta (batería) y Lauro Montiel (piano).

Los boletos para disfrutar de este concierto en Papillon, tienen un costo de 300 pesos (general), para mayores informes y reservaciones comunícate al 777 377 1726.

Historia de "El Club del Algodón"

"El Club de Algodón" surgió en 1993 en la Ciudad de México (CDMX) por iniciativa de Laura Koestinger con la idea principal de cantar y tocar piezas musicales de jazz y blues, acercando al público en general a esta experiencia que brinda la música. A más de 30 años de haber iniciado, han logrado cosechar grandes éxitos.

Durante sus inicios el grupo se mantuvo tocando principalmente en bares, cafeterías y pequeños espacios y foros culturales, pero con el paso del tiempo se fueron posicionando para tocar en diversos festivales como el Festival de Blues del Chopo, entre otros, consolidando su propuesta, para después despegar con su música hacia el extranjero donde han tenido una muy buena recepción por parte del público en diversos países.

"El Club del Algodón" cuenta con dos producciones discográficas “Drown in my own tears” (2000) y “All of me” (2018). Y entre algunas de sus canciones destacan: “Big city”, “Cry me a river”, “Guilty”, “Summertime”, “Nobody knows you when you’re dowm & out”, “Smile”, “Autumn leaves”, “Route 66”, “Night & day”, “Please send me someone love” y “Something”.

No te pierdas la noche musical que "El Club del Algodón" tiene preparada para llenar tus sentidos de jazz y blues, a través de cada magistral interpretación. Recuerda que Papillon está ubicado en Apolo XI 501, Col. Base Tranquilidad en Cuernavaca.

Conéct@te:

Facebook: El Club del Algodón

Instagram: @el_club_del_algodon