¿De aquí a dónde? Checa estos eventos culturales en Morelos

¿No tienes planes para el último fin de semana de vacaciones? Checa esta cartelera cultural del 5 al 11 de abril que presenta distintos eventos de teatro, música, danza, exposiciones y Mercadito culturales que habrá en espacios y foros de Morelos.

¿Cuál es la recomendación de la semana?

La recomendación de la semana es la obra de teatro “Los Sitiados” de la Compañía Máquina Teatro de Cuautla, que inicia temporada este 6 de abril a las 18:30 horas en el espacio cultural de La Pastora Restaurante ubicado en Cuautla.

Con 28 actores en escena, este es un espectáculo histórico ideal para conocer uno de los momentos cumbre de la guerra de Independencia de nuestro país: El Sitio de Cuautla de 1812.

A través de la historia, escrita originalmente por Rafael Vázquez, historiador morelense, mostrará en escena a los personajes, las situaciones, costumbres, utensilios, armas, objetos y el lenguaje propio de los primeros años del siglo XIX en la Nueva España en Cuautla. Cuota de recuperación: 199 pesos. Para adquirirlos o preguntar por promociones especiales, escribe al WhatsApp 735 164 93 00.

Las demás funciones serán los días, 13, 20 y 27 de abril a las 18:30 horas.

"Los sitiados" es una obra que retrata lo vivido durante el Sitio de Cuautla de 1812. / Cortesía | Compañía Máquina Teatro de Cuautla

Viernes 5 de abril

Exposición de pintura “Mundo” de Manolo Cocho

Lugar: Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic)

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Performance “Desdibujando los ladrillos con la piel” de Yazú Escapa

Lugar: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Los monólogos de la vagina” de Eve Ensler

Compañía: Paisas Teatro

Dir. Patricia Lara Santin

Lugar: La Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Donativo: 100 pesos (general)





Homenaje a Chava Flores

Con Alfonso Maya, Los Guajolotes, Freddy Mazari y Ernesto Anaya

Lugar: Tanka Studio

Horario: 19:00 horas

Costo: Preventa: 250 pesos - Taquilla: 350 pesos





Estusha & Ixchel Grinberg en concierto

Invitados: Ricardo Pompa (piano) y Omar Vázquez (bajo)

Lugar: Papillon

Horario: 19:00 horas

Cooperación: 200 pesos (general)





Noche de Jazz en el Jardín

Con Aarón González y Andrés Uribe

Lugar: El Jardín de Xolotl

Horario: 19:00 horas

Donativo: 70 pesos





Obra de teatro: “Tus Mentiras. El Musical”

Compañía: Studio de Actuación de Cuernavaca

Dir. Mario Alberto Aguirre, Abraham Romero y Mariana Muñoz

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 20:00 horas

Reservaciones: 7771118514





Sábado 6 de abril

Mercadito Renacer Jojutla

Lugar: Explanada de la Soberana Convención Revolucionaria (Jojutla)

Horario: 10:00 a 21:00 horas

Actividad gratuita





Recital de música clásica

Con Cordis Chordarum y estudio de arte musical Scherzino

Lugar: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano

Horario: 11:00 horas

Entrada libre





Exposición “Confía: Su Majestad” de Marianna Díaz

Lugar: Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Conferencia “Tesoros de las culturas de los pueblos morelenses” por Fernando Hidalgo

En Homenaje a Adalberto Ríos Szalay

Lugar: Casa Tenayo (Yautepec)

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Presentación de la “Anti-Pasarela. Emergencia global” de Luciana Esqueda

Lugar: La Casona Spencer

Horario: 17:00 horas

Donativo: 80 pesos (general)





Festival Cultural Como esperando abril

Obra de teatro “Alicia en el país de las maravillas”

Compañía: Yautepec Mazehualli

Lugar: Casa de Arte (Yautepec)

Horario: 17:30 horas

Actividad gratuita





Presentación musical de Eduardo López “El Guajolote” y Arturo Torres “El Churro”

Lugar: Pulquería y Mezcalería San Juan Parrandero

Horario: 18:00 horas

Donativo consciente





Obra de teatro: “Los Sitiados”

Adaptación y dirección: Javier Posadas

Compañía Máquina Teatro de Cuautla

Lugar: La Pastora de Cuautla (Cuautla)

Horario: 18:30 horas

Costo: 200 pesos (general)





César Astudillo Trío en concierto

César Astudillo (guitarra), Rudyck Vidal (contrabajo) y Osvaldo Vargas (batería)

Lugar: Ombú (Tepoztlán)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Popcorn” de Ben Elton

Colectivo Éxodo Teatro

Dir. Pedro López Ibarra

Lugar: Tanka Studio

Horario: 20:00 horas

Informes: 7779617283





Domingo 7 de abril

Mercadito Renacer Jojutla

Lugar: Explanada de la Soberana Convención Revolucionaria (Jojutla)

Horario: 10:00 a 21:00 horas

Actividad gratuita





Jazz Is en concierto

Con Jim Doney (percusiones), Cesare Millán (teclado) y Héctor Robles (bajo)

Lugar: La Sombra del Sabino (Tepoztlán)

Horario: 11:30 horas

Entrada libre





Obra de teatro: “Corridos Mexicanos. Homenaje a Zapata” de Arturo Calzada

Participan: Raúl Castellanos, Grupo Santa Cecilia de Jiutepec y Compañía Mexicana Folklórico Tepanahui

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 12:00 horas

Costo: 150 pesos (preventa) y 200 pesos (el día del evento)





Presentación de: “Bio (Lencia)” Laboratorio Escénico

Dir. Claudia Patiño

Lugar: Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Donativo: 100 pesos





Martes 9 de abril

Martes de recorridos guiados por la colección de Robert Brady

Recorrido en inglés

Lugar: Museo Robert Brady

Horario: 17:00 horas

Costo: 60 pesos (entrada general) y 40 pesos (con credencial de estudiante, profesor e INAPAM)





Presentación de danza “Horizonte de sucesos”

Dir. Alexandra Ocelli

Lugar: Teatro Ocampo

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Miércoles 10 de abril

Festival Zapata Vive

Participan: Out of Control Army, La María Cantú, Señor Atómico, Rey Costa, La Hoja Ensamble, Samarcanda, Doña Fodonga, Negro Under, Guante Blanco y Olinka

Lugar: Plaza de Armas de Cuernavaca

Horario: 14:00 a 22:00 horas





Noche de Micro abierto

Stand up, canto, chistes, poemas y más

Lugar: Atómico Kustom Diner Bar

Horario: 20:00 horas

Entrada libre





Jueves 11 de abril

Exposición “Pintando Sueños” de Azucena Junes

Lugar: Museo Centro Cultural del Chinelo (Yautepec)

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





To/Die/For en concierto

Invitados: Trágico Ballet Oficial y Lithian

Lugar: Foro Multidisciplinario The Pit

Horario: 20:00 horas

Costo: 450 (general) y para Meet and greet se requiere boleto general más 260 pesos