Eder Ortiz presenta su primera exposición 'Retrospectiva Lúdica'

El artista Eder Ortiz inauguró su primera exposición individual "Retrospectiva Lúdica" en el espacio de UMAMI Coffee & Art, ubicado en Cuernavaca. En esta muestra, el artista presenta parte de su quehacer multidisciplinario con piezas lúdicas que resultan de la experimentación con distintos materiales.

"Esta es mi primera exposición en esta corta vida de artista que tengo después de graduarme del CMA generación 2006-2010. Al principio, siempre tuve la idea de dedicarme a otra cosa que no fuera exponer, y lo mantuve de cierto modo hasta que colaboro en muestras colectivas con una o dos piezas", expresó Eder Ortiz.

Asimismo, menciona que esta exposición integrada por aproximadamente 22 obras, es un recuento del proceso que ha vivido en esa etapa de crecimiento profesional. Las piezas, principalmente son juegos y juguetes que tienen una historia, la cual surge en 2012 cuando junto a su compañera Lucy Muro, finalmente crean un proyecto multidisciplinario que hoy es conocido como Canica Arte Lúdico.

"Ahí empecé a explorar el trabajo con madera, mecanismos de títeres, porque fusionamos la carrera de Lucy como actriz titiritera con las artes visuales, y poco a poco descubrimos nuevas formas de crear y hacer piezas objetos".

La esencia de esta exposición, está muy bien definida en el texto de sala que le acompaña, donde se menciona que, "La exploración es una puerta que nos permite el acceso al mundo de la imaginación. Un recorrido desde lo interno, de momentos y experiencias significativas, lapsos que se movilizan en el recuerdo y se revelan en formas e imágenes que sugieren un nuevo comienzo".

Entre las piezas que integran "Retrospectiva Lúdica" vemos algunas que hacen referencia a los títeres, carritos, naves, casitas y una diversas de figuras; así como la intervención en un muro con un proceso que ha experimentado actualmente con aerosoles, pintura y técnica mixta.

Justamente, esas piezas tienen que ver con promover el arte Lúdico como lo ha hecho desde hace cinco años, enfocándose en construir instalaciones, espacios para obras de teatro y muchos más, labor que él mismo define como jugar de un lado a otro en su quehacer artístico.

"En la pandemia tuve un proceso bastante interesante, después de analizar lo qué hacíamos con la madera que nos sobraba, que generalmente la utilizaba para cocinar, en una ocasión, hubo una pieza que me gustó y empecé a juntar las maderas en cajas, a unir piezas y descubrí que puedo crear otras cosas".

Parte del proceso de esta exposición son ensambles de piezas de producciones que ya han realizado anteriormente, como juguetes que hacen en madera; guarda las maderas, las manipula en forma de juego hasta que reúne la pieza que le gusta.

"A las navecitas les llamé madebrijes.

La referencia que he tenido desde hace años es el Steampunk, me gusta mucho el surrealismo y es lo que ha marcado mi vida desde 2016, lo exploré y lo exploté mucho y hubo un momento en el que dice ya estuvo, voy a dedicarme a otra cosa, pero siempre aparece por alguna extraña razón por eso también se crean los carritos, las casas y naves futuristas para esta exposición".

Al ser una exposición lúdica, Eder está consciente de que las obras no tienen que ser contemplativas, si no que el espectador pueda interactuar con ellas y manipularlas; incluso en la curaduría las obras están libres y no pegadas a alguna estructura.

"Me decían que pegara las piezas por si se las querían llevar, pero la verdad es algo que no me preocupa, la idea es que si a alguien le interesa, pueda jugar con ellas.

Mi objetivo es promover el arte lúdico de una manera natural, y confío que la gente pueda respetar eso y no se llevarán las piezas; pero si sucede, tendrá el mismo fin, que alguien más juegue con ellas".

Eder Ortiz ha colaborado con el espacio de UMAMI en el montaje de exposiciones desde hace algún tiempo, y esta exposición surge por invitación de Raquel Sotomayor, quien colabora en el proyecto Canica Arte Lúdico, ya que su familia es quien emprendido el concepto de UMAMI.

"Raquel nos invitó al café con la idea de abrir un espacio de difusión artística en una colaboración, me propuso la idea de la exposición, y acepté como una manera de agradecerle a Raquel todo el tiempo que ha estado con nosotros en Canica y el apoyo que nos brinda. Además de brindar difusión a este espacio, que tiene el objetivo de invitar a artistas autodidactas y emergentes a compartir su obra".

La exposición "Retrospectiva Lúdica" permanecerá hasta principios de diciembre, visítala en Avenida San Diego No. 823, col. Vista Hermosa, Cuernavaca.