¿Con qué emoción vives más?

¿Quieres vender más? ¿Quieres obtener mejores resultados en tu trabajo o emprendimiento?, la fórmula es muy sencilla, normalmente cuando conoces a alguien, observas sus resultados, su forma de vida, su forma de relacionarse con el mundo y en especial, la comodidad con la que vive. Pero para obtener mejores resultados y ventas, la clave es el nivel de prioridad que tiene tu negocio y actividad de venta en tu vida, recuerda algo: Todo aquello a lo que le prestas atención, CRECE, es decir: Si tu trabajo no es una prioridad en tu vida, no lo ayudaras a mejorar ni a desarrollarse, hazte las siguientes preguntas: ¿Es una prioridad en tu vida capacitarte?, ¿Es una prioridad para ti, construir una mejor forma de vender?, ¿Es una prioridad para ti, buscar clientes nuevos todos los días?, Sino le dedicas el tiempo suficiente a tu negocio, no crecerá. De igual forma toma en cuenta lo siguiente: Hay 2 emociones que nos impulsan enormemente durante esta nueva realidad, en especial para aquellos que nos dedicamos a las ventas y al emprendimiento, estos 2 motores muy potentes que nos mueven e impulsan, se llaman el miedo y la fe, muchas veces el miedo nos gana y nos vence, ya sea el miedo a invertir, el miedo a aprender una nueva herramienta, el miedo a contratar a un colaborador para tu negocio, el miedo a desarrollar un nuevo nicho de mercado, el miedo a capacitar y desarrollar a tus colaboradores, el miedo a intentar formas más creativas para buscar clientes, es muy importante que identifiques, ¿En qué momento el miedo inclina la balanza?, la segunda emoción es la Fe, obsérvate, ¿Qué rige más tu crecimiento y desarrollo hoy en día? ¿El miedo o la Fe?.

En estos días de asueto y descanso, te quiero sugerir que tengas un espacio para ti, genera un momento de descanso y planeación, enséñate a tener momentos de tranquilidad, en el cual inviertas por lo menos de 30 a 40 minutos, a fin de crear y establecer tus próximos pasos, recuerda lo que vendes hoy, es el fruto de lo que planeaste en días pasados.

Cuando sirvas bien a tu mercado, cuando cuides a tus clientes, tus clientes también cuidaran de ti.

Un abrazo y recuerda: Vender es fácil, si aprendes como.





@Eleazar vera Inside

Eleazar911@hotmail.com