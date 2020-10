El éxito se paga al contado y por adelantado

Me lo han dicho miles de veces, me lo han recordado con enorme frecuencia, la clave para vender: Es el nivel de confianza que tengas en ti mismo, confieso que se oye muy trillado e incluso altamente manoseado. Pero confirmo que es una realidad, la confianza en nuestros sueños, conocimientos y habilidades son determinantes en nuestros resultados e incluso en nuestros ingresos.

Hace 8 años tuve la oportunidad de validarlo una vez más, al dejar de ser empleado para dedicarme al emprendimiento, tuve que pensar y decidir, ¿A qué me quiero dedicar?, ¿De qué quiero vivir?, ¿Cómo me quiero ganar la vida? Y concluí que jamás me emplearía de nuevo, que yo sería mi propio jefe, que mi ingreso no fuera topado, pero en especial, yo decidir en qué temas, en qué habilidades, prácticas comerciales, plataformas y herramientas de venta quería diseñar, estudiar e impartir. Prácticamente la mitad de la ecuación estaba resuelta, ahora venía la segunda parte de mi trabajo, ¿Cómo vender mi talento?, ¿A qué costo dar mi trabajo? ¿Soy caro o barato?, estas preguntas tuve la fortuna de responderlas de la mejor forma posible, viviéndolas, disfrutándolas, con sangre, sudor y lágrimas, así, como se guardan los verdadedores recuerdos en nuestra memoria de largo plazo. Tuve la fortuna de conocer a un gran empresario, tristemente ya no vive, pero su legado continua, resulta ser, que durante mi época como empleado, me tocó atenderlo y darle servicio durante 4 años, el cual me tocaba visitar en sus respectivas oficinas (Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California) el punto es que, después de 4 años de atenderlo, al momento de renunciar o dejar de ser empleado para la compañía en la cual yo laboraba, por ende ya no tuve la oportunidad de convivir y menos laborar con ese entrañable señor. Confieso que durante el primer año de ser independiente y saltar al mundo del emprendimiento, por momentos, me asaltaba la idea de marcarle o buscarle, a fin de ofrecerle mis servicios profesionales, con pena y vergüenza les comparto, que me daba un tipo de miedo hacerlo, en un principio no alcanzaba a descifrar que me detenía, pero al paso de los meses y días, logre aceptarlo y enfrentarlo, si me daba miedo¡¡¡¡. Un año me llevó desarrollar la confianza para visitarlo en su tierra de residencia, Mexicali, BC. Pero para no hacer el cuento más largo, me arme de valor y lo busque, lo contacte y le pedí una cita, la cual afortunadamente accedió, me prepare como nunca, para esa cita, estudie mi propuesta, mis argumentos, mis justificaciones, para implementar el proyecto más grande y significativo de mi empresa en ese momento, recuerdo que cito a las 9 am, yo no iba solo, iba acompañado de mis rezos, mi entusiasmo, mis deseo por salir adelante, mis enorme ganas trabajar y con una convicción enorme por ayudar a mi futuro cliente, llego el momento de la entrevista, me paso a su privado y me ofreció un café, y después de eso¡¡¡¡ me pusieron la regañada de mi vida¡¡¡ literal¡¡¡ me puso como lazo de cochino¡¡¡, no sabía como defenderme y mucho menos justificarme, el motivo de mi regaño era, porque durante un año, no lo visite, no le marque, no le escribí y en especial, porque yo había ofrecido mis servicios profesionales para sus compañeros de otros Estados de la Republica y nunca habían sido para él y su equipo de trabajo, ante tal argumento no tenia defensa posible, o al menos no la tenía en mi mente preparada, mi único argumento posible en un momento de lucidez o llámenle como gusten, pude argumentar lo siguiente: Necesitaba un poco de experiencia y enseñarme a vivir de la ventas, a fin de establecer un proyecto lo más apegado a la realidad. SANTO REMEDIO¡¡¡ después de la regañada, la cual duró 5 largos minutos, me pidió un calendario de implementación y literal mi vida cambió. La clave en la vida es la confianza en uno mismo, en nuestro trabajo, en nuestros talentos, en nuestras cualidades.

Finalmente debemos entender, que tienes que desafiarte, debes retar a tu mente, tu cerebro irá encontrando la forma de sacar más, de ganar más. Si ganas 10 mil, exígete 20 mil, siempre busca exigirle más a tu cerebro.

