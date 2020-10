Claves para emprender

Llegamos al último trimestre del año.

Tal vez las ventas de tu emprendimiento o actividad comercial se han reducido durante estos últimos meses, y no sabes ¿Por qué?

Adaptarse al cambio no siempre es fácil y menos al 2020, ya que ha traído cambios radicales en el ámbito laboral, profesional y social en todos nosotros.

Hay 3 cosas que considero que son clave para salir delante de nuestra nueva realidad, en especial, si te enfocas al emprendimiento, a las ventas o al comercio.

1.- Mentalidad: Esta por demás decirte que el pensamiento más conviene en estos momentos es: Ser positivos, cuando no tenemos la capacidad de elegir el pensamiento más conveniente para realizar o llevar a cabo nuestra actividad comercial, nos volvemos víctimas de la “loca de la casa” (nuestra mente), observa tus pensamientos, ponles atención y verás que gran parte del día pueden ser de crítica, de juicio o muy posiblemente negativos.

2.- Motivación: Los emprendedores, los vendedores, debemos entender que forzosamente debemos tener y mantener un pensamiento altamente inspirador, sumamente revulsivo y poderosamente energizante. Las ventas nos exigen y demandan una enorme dosis diaria de energía, por tal motivo, te recomiendo que duermas lo mejor que puedas; Sin descanso no hay posibilidad de recuperar la energía perdida y mucho menos regenerarla, busca comer o beber algún tipo de suplemento alimenticio, el cual te ayude a producir mayor cantidad de entusiasmo o energía, Busca convivir con personas “Energiazer” yo así les llamo a esos amigos, colaboradores, socios o familiares sumamente acelerados, dinámicos y propositivos. De igual forma, te comparto que he identificado, que las personas que logran establecer o mantener un periodo de concentración entre un lapso de 90 a 120 minutos, les es más fácil vender, encontrar ideas, opciones, alternativas e incluso creatividad.

3.- Modelo de venta: Digital y Analógico, así como lo lees, es necesario y fundamental que tu producto lo sepas vender de forma analógica (presencial) y al mismo tiempo digitalmente (Facebook, WhatsApp, Video, Instagram). Entiendo el argumento de los emprendedores, en especial: Cuando me dicen, YO NO SOY DIGITAL, nadie nace siéndolo, pero ve poco a poco, avanza paso a paso, no todas las plataformas las debes dominar de un día para otro, pero si por lo menos cada mes, debes subir tu negocio a alguna de ellas. Migra o instala WhatsApp Bussines no tiene costo, empieza a crear catálogos, continúa creando listas de difusión, síguete con el desarrollo de etiquetas, las cuales divide entre tus clientes actuales y prospectos.

Finalmente te quiero sugerir una idea más:

Desarrolla de forma obsesiva y sumamente estructurada, tres pláticas de ventas o tres formas distintas de vender tu producto o servicio. Dichas pláticas deberán estar enfocadas en los siguientes puntos:

1er. Plática de venta: La cual deberá estar enfocada en explicar de forma clara, el problema que resuelven tus productos y servicios a tus clientes, las personas compran, siempre y cuando entiendan de forma racional, emocional y simbólica, ¿Para qué me sirve lo que me quieres vender? ¿En qué me va a ayudar en mi vida?

2da. Plática de venta: La segunda, deberá estar enfocada hacia a ti, para venderte la idea de seguir buscando nuevos clientes, para seguirte recordando de la importancia de usar nuevas herramientas y tecnologías, para convencerte de que los emprendedores somos 24 x 7 Es decir: SIEMPRE DEBEMOS ESTAS BUSCANDO CLIENTES.

Finalmente, la 3er. Plática de venta: Estará enfocada en pedir retroalimentación, a fin de corregir el rumbo, a fin de que alguien te ayude a darte ideas, tips, prácticas, estrategias, pero en especial, alguien que te ayude a decirte: ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué tienes que seguir haciendo? ¿Qué debes dejar de hacer para vender?





Un abrazo y recuerda: Vender es fácil, si aprendes como.

@Eleazar vera Inside

Eleazar911@hotmail.com