Solo iba acompañado de mis rezos, mi entusiasmo, mis deseo por salir adelante, mis enorme ganas trabajar y con una convicción enorme por ayudar a mi futuro cliente, llego el momento de la entrevista, me paso a su privado y me ofreció un café, y después de eso¡¡¡¡ me pusieron la regañada de mi vida¡¡¡ literal¡¡¡ me puso como lazo de cochino¡¡¡, no sabía como defenderme y mucho menos justificarme, el motivo de mi regaño era, porque durante un año, no lo visite, no le marque, no le escribí y en especial, porque yo había ofrecido mis servicios profesionales para sus compañeros de otros Estados de la Republica y nunca habían sido para él y su equipo de trabajo, ante tal argumento no tenía defensa posible, o al menos no la tenía en mi mente preparada, mi único argumento posible en un momento de lucidez o llámenle como gusten, pude argumentar lo siguiente: Necesitaba un poco de experiencia y enseñarme a vivir de la ventas, a fin de establecer un proyecto lo más apegado a la realidad. SANTO REMEDIO¡¡¡ después de la regañada, la cual duró 5 largos minutos, me pidió un calendario de implementación y literal mi vida cambió. La clave en la vida es la confianza en uno mismo, en nuestro trabajo, en nuestros talentos, en nuestras cualidades.

Finalmente debemos entender, que tienes que desafiarte, debes retar a tu mente, tu cerebro irá encontrando la forma de sacar más, de ganar más. Si ganas 10 mil, exígete 20 mil, siempre busca exigirle más a tu cerebro.

En especial, en estos momentos de pandemia, Haz lo siguiente para buscar más clientes para tu emprendimiento: Por lo menos ten 2 formas distintas de buscar prospectos: 1- Francotirador: publica de forma recurrente en las redes sociales, información de valor con respecto al producto que tu vendes, por ejemplo: si tu negocio es de llantas, publica el tiempo de vida de una llanta, tips para cambiar llantas, En qué fijarte al momento de comprar una llanta?, Qué tipo de llantas son las mejores para lugares lluviosos?, proporciona información que ayude a tus futuros clientes, posteriormente, a las personas que te den like, te comenten algo, o simplemente compartan tu publicación, búscala por Messenger y ofrécele tus servicios, pero primero regálale algo de información que le sirva, otra forma de prospectar es a través de 2.- Asociaciones: Busca participar y compartir tu experiencia, conocimientos y habilidades, dentro de alguna asociación, muchas veces tendrás que pagar para participar en ellas y otras tantas lo harás de forma gratuita, pero el punto clave es que necesitas hoy en día una plataforma que proyecte tu productos y/o servicios.





Un abrazo y recuerda: Vender es fácil, si aprendes como.

