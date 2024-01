Comunidad artística lamenta el fallecimiento de José Agustín

La tarde del martes 16 de enero, se dio a conocer el sensible fallecimiento del escritor mexicano José Agustín Ramírez a los 79 años de edad en su hogar en el fraccionamiento Brisas de Cuautla, lugar donde radicó durante más de 40 años.

La comunidad artística en el estado de Morelos lamenta el fallecimiento del reconocido escritor, quien ha dejado un importante legado, y que además, fue parte e inspiración para muchos escritores de distintas generaciones.

“José Agustín…Narró a toda nuestra generación… QDP”, Óscar Menéndez, cineasta,

“José Agustín fue para mí un ejemplo de cómo escribir desde el impulso más genuino y sincero; su obra no sólo fue rebelde –dejó atrás la sobriedad del canon mexicano, aunque le costara el rechazo de muchos–, sino también contagiosa. Cuántos escritores jóvenes habrán escrito por primera vez luego de leer ‘La tumba’ o ‘De perfil’. Eso se lo deberemos siempre”, Roberto Abad, escritor.

“Pocos escritores merecen en verdad la palabra ‘referente’, José Agustín es uno de ellos no sólo por su desafío contracanónico, su desparpajo, su pasión por el lenguaje y esa manera de estar en el mundo contra todas las camisas de fuerza o lo criterios de calidad hegemónica; no, José Agustín era generoso, enciclopédico y quiso a Guerrero como a Morelos, con un amor por la periferia que rebasó siempre al centralismo. Como maestro era más bien un cómplice, un conversador cálido, que te enseñaba a amigarte con la literatura”, Alma Karla Sandoval, escritora y periodista.

“Me dicen que ya te fuiste, maestro querido, y ante esto siento que se me oprime el pecho y mil recuerdos de nuestra amistad emergen de súbito. Me consuela el saber que ya estás descansando y que tus dolores añejos y molestos han volado y ya no te molestarán más. Fuiste para mi guía y faro, una luz que desde mi adolescencia alumbró mis letras. Me enseñaste a dotar de sentido mis líneas y me mostraste los secretos ocultos del cuento. Desde aquí te despido y me consuelo, sabiendo que siempre me tendiste la mano con una dulce y amistosa sonrisa. Adiós, maestro y amigo. Sé que desde hoy te sentarás con Dios y le leerás los textos que ya no alcanzaste a escribir pero que siempre llevaste contigo pues el talento es un fuego que nunca se apaga. ¡Salud por ti, mi querido José!”, José Antonio Aspe, escritor.

“La muerte es un hecho implacable, donde la tristeza se impone. Pero también es un camino a la eternidad, lleno de certezas. La vida y la obra de José Agustín es un motivo de celebración. La cultura mexicana tiene en él a un ser por siempre luminoso”, Raúl Silva, escritor y periodista.

“Fue uno de los grandes narradores del siglo XX, creo que a muchos lectores nos formó y nos involucró en ese metalenguaje de los jóvenes y de la literatura de la onda. No se explica la literatura mexicana del siglo XX sin la figura de José Agustín, sin la audacia de sus personajes. En 2017 Ediciones Eternos Malabares le realizó un merecido homenaje en la ciudad de Cuautla, hoy el autor de ‘Se está haciendo tarde’ deja un legado para las próximas generaciones, que bien harían en leerlo porque muchos sólo quieren figurar sin haber pasado por el ejercicio de la lectura. Mucho de lo que hoy se hace es gracias a autores que son referenciales. José Agustín ya era un clásico desde hace muchos años”, Ricardo Venegas, escritor y editor.

“José Agustín, un faro de la literatura moderna, nos deja un legado inolvidable con su habilidad para tejer relatos que capturaron la esencia de una época y un país. Con cada palabra nos llevó a mundos llenos de color, crítica y humanidad. Su partida deja un vacío inmenso en el mundo literario, pero su espíritu y sus obras seguirán siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones presentes y futuras. Gracias, José Agustín, por las historias, los personajes y, sobre todo, por tu incansable pasión por contar la verdad a través del arte. Tu voz, plasmada en cada línea, seguirá resonando en los anaqueles de nuestra memoria y en los rincones de nuestra cultura. Nos despedimos no solo de un gran escritor, sino de un maestro, un innovador y un eterno soñador. Que tu viaje sea tan enriquecedor como las vidas que has tocado con tus palabras. Descansa en paz, José Agustín, tu legado perdurará por siempre”, Gloria G. Fons, escritora.

“José Agustín es ya un referente inmortal en la literatura mexicana, su estilo fresco y su exploración narrativa vino a revolucionar y provocar ondas más allá del papel y la tinta. La contracultura en México queda marcada para siempre con la obra de un escritor que llevó sus letras más allá de nuestras fronteras y su voz resuena en diversas generaciones por siempre”, Efraím Blanco, escritor y editor.