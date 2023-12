Familia de José Agustín lo reporta delicado de salud

La familia del escritor José Agustín se reunió en su casa de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, desde donde reportaron su estado de salud como delicado. De acuerdo con Margarita Bermúdez, su esposa, el autor de "La tumba" y "Ciudades desiertas", así como de la trilogía "Tragicomedia mexicana", dejó de ingerir alimentos y tiene muy pocas fuerzas.

"Está delicado porque ya no quiere comer, y al no comer no tiene fuerzas. Está débil. Aquí estoy rodeada de toda mi familia, y lo principal es que lo estamos acompañando", dijo a El Sol de Cuautla la tarde de este 30 de diciembre.

Nacido el 19 de agosto de 1944 en Acapulco, Guerrero, José Agustín Ramírez es recordado por ser precursor del movimiento literario "La Onda", que surgió en México en la década de 1960, con el que los escritores jóvenes de aquella época se revelaron contra los modelos de excelencia literaria vigentes. Según las palabras del también escritor Enrique Serna pronunció en el relanzamiento de la obra completa de José Agustín, un evento que tuvo lugar en la biblioteca municipal "Abraham Rivera Sandoval" a fines de abril pasado.

"La apuesta de José Agustín fue en el sentido de expresarse, de rescatar en su obra la circunstancia que le tocó vivir y el espíritu de su tiempo, mostrando a las nuevas generaciones que es posible encontrar un camino propio", dijo Serna en aquel momento.

El escritor mexicano José Agustín junto a su esposa Margarita Bermúdez. / Cortesía | José Agustín Ramírez Bermúdez

José Agustín, entonces, escuchó todos los halagos sentado en su silla de ruedas, transporte que utilizó desde el accidente que sufrió en 2009, al caer del escenario del Teatro de la Ciudad de Puebla, sufriendo una fractura de cráneo y de dos costillas.

"Lo que deseamos es que su obra brille, que la gente lo lea, que disfrute de su narrativa, de sus personajes, porque es una cosa muy hermosa, muy fuerte e interesante, sobre todo para los jóvenes", dijo Margarita, vía telefónica.

A través de sus redes sociales, José Agustín Ramírez Bermúdez, hijo del escritor, pidió a sus lectores orar por su salud, mientras que la tarde de este sábado difundió un video en el que, recostado en una cama, se le aprecia rodeado de su familia.

"Se solicitan sus oraciones o que manden buena vibra, porque mi jefe está bastante delicado, debido a problemas de salud que hace años lo arrancaron del mundo literario", publicó su hijo.