Trámite INE para personas trans

En septiembre del año pasado, la legislatura del estado de Morelos aprobó una reforma al Código Familiar, conocida como Ley de Identidad de Género, que permite que las personas que así lo deseen modifiquen sus datos personales en su acta de nacimiento. Con esta aprobación, miembros de la comunidad LGBTTTI, específicamente las personas transgénero, pueden cambiar su nombre y sexo de sus documentos oficiales. ¿Cuáles son las acciones que el Instituto Nacional Electoral ha implementado para que se tramiten las credenciales de elector?

Con base en las políticas públicas establecidas para la atención en función de la paridad y equidad de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha desarrollado e instrumentado acciones y programas que establecen su línea de actuación con base en una perspectiva de género que busca evitar tratos discriminatorios, no sólo al interior del propio Instituto, sino también en su trato y atención hacia la ciudadanía, con quien se tiene un contacto directo en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), y entre las primeras acciones que el INE desplegó fue la elaboración del Manual para el uso de un lenguaje ciudadano e incluyente, capacitando a todo su personal para su aplicación. Asimismo, tomando como base la información del Consejo Nacional para Evitar la Discriminación y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, se desarrollaron una serie de cursos para capacitar al personal del INE en temas de igualdad, equidad y perspectiva de género, no discriminación, derechos humanos y violencia de género.

Posteriormente, el INE elaboró el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana; y considerando que los MAC son el contacto más directo que tiene la ciudadanía con el INE, al ser el lugar en el cual las y los electores pueden acceder a tramitar, actualizar y obtener su Credencial para Votar, entre otros trámites, fue fundamental que el funcionariado conociera y aplicara los protocolos y normas que permitan dar un servicio con base en una perspectiva de género, en el que se brinde un trato justo y digno, sin distinción de género, color de piel, creencia política, religión, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, nivel económico u otra cualidad humana, por lo que generó Protocolos de Atención Ciudadana en los Módulos del INE con perspectiva de equidad de género y no discriminación, y actualizó los manuales e instrucciones de trabajo con lo que se ha capacitado a todo el personal de los MAC.

Tomando como referencia los protocolos y documentos mencionados, para que una persona trans pueda tramitar o actualizar su Credencial para Votar con su nueva condición de sexo, debe: 1. Actualizar su acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, para que pueda solicitar su Credencial para Votar, en la que se refleje su nombre y sexo actual. 2. Si no han realizado el trámite de reconocimiento de identidad de género, no podrán modificar nombre y sexo, solamente podrán solicitar la actualización de su foto en la que se refleje su expresión de género. 3. En ningún caso es necesario acreditar tratamiento hormonal, psicológico, psiquiátrico, intervención quirúrgica o sentencia judicial. 4. Con base en el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, la ciudadanía se permite ocultar el dato de su sexo por medio de encriptación. Adicionalmente, la falta de concordancia entre la expresión de género de la o el ciudadano con la fotografía de su Credencial para Votar, con el nombre que utiliza o el sexo con el que se identifica, no son causa para impedirle que actualice su Credencial.

Para el INE, brindar un servicio con el reconocimiento y protección de los derechos humanos es una política institucional prioritaria para garantizar el derecho a la identidad. Cualquier duda sobre esta información llama a INETEL al 800 433 2000, o al número 777 313 2254. En la democracia, contamos todas, contamos todos.