Inicia campaña intensa para actualizar el Padrón Electoral

Al 31 de agosto de 2023, el Padrón Electoral nacional es de 97 millones 5 mil 907 registros, y la Lista Nominal de Electores de 96 millones 140 mil 409, lo que arroja una cobertura del 99.11%. En el caso del Extranjero, el Padrón es de un millón 381 mil 130 registros, de los cuales 586 mil 841 han activado su “INE”.

Entre las atribuciones constitucionales que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene para la organización de elecciones, la conformación de instrumentos electorales confiables y seguros es la más conocida por la ciudadanía, debido a que la expedición de la credencial para votar representa un vínculo visible, lo que ha sido crucial en el fortalecimiento de la certeza y confianza de los procesos electorales.

Precisamente por lo anterior, la ley comicial prevé un periodo intenso para que la autoridad electoral, de cara a las elecciones, despliegue mecanismos para invitar a la ciudadanía a que renueve, reponga y actualice los datos de su Credencial para Votar, así como para inscribirse al Padrón Electoral nacional y del extranjero, con el propósito de que las personas estén debidamente registradas en el listado del electorado que se utilizará en la jornada electoral y cuenten con el documento necesario para emitir su sufragio. Para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024, el periodo intenso para actualizar el Padrón Electoral dio inicio el pasado 1° de septiembre de 2023, y las fechas relevantes son las siguientes:

Para atender la demanda ciudadana en esta Campaña de Actualización, el INE reforzó sus módulos de atención ciudadana con algunos dobles turnos o estaciones de trabajo adicionales, actualizó el Catálogo de Medios para tramitar la Credencial para Votar incorporando más documentos o reforzando ciertas particularidades que deben poseer; además, a través de su Consejo General se aprobaron acuerdos importantes en materia de derechos humanos, como los trámites para personas binarias y trans

En el estado de Morelos se reforzaron módulos cuya estimación arroja una alta demanda ciudadana, de manera que desde el 1° de septiembre de 2023 se dispone de los siguientes horarios en un servicio de lunes a viernes: Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec de 8 a.m. a 8 p.m., Cuautla de 7 a.m. a 7 p.m., Emiliano Zapata, Jojutla y Temixco de 8 a.m. a 3 p.m. Para tramitar la “INE” se deben presentar tres documentos en original: Acta de Nacimiento, Identificación con fotografía y Comprobante de domicilio; por otra parte, se regresa al esquema combinado de acudir con o sin cita previa.

Para más información, INE Morelos ha puesto a disposición el número telefónico 777 313 22 54 (Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Morelos) o sin costo al 800 433 2000, así como la página de Facebook/INEMorelos. En la democracia, contamos todas, contamos todos.