Periodo de registro para Observador/a Electoral en 2024

El 7 de mayo de 2024 es la fecha límite para registrarse como observador u observadora para el Proceso Electoral Federal 2023-2024¿cuáles son los requisitos para participar?

Con corte al 3 de octubre del presente año, y acorde a lo publicado en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), el total de solicitudes registradas mediante el portal que se encuentra la página: https://observadores.ine.mx/ es de 217 en forma individual y 5 grupales.

La figura de Observador/a Electoral materializa el derecho de las y los mexicanos de participación e identificar áreas de oportunidad para mejorar, fortaleciendo la democracia de nuestro país.¿Quién es una Observador/a Electoral?Cualquier ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones, federales y locales.¿Qué hace?Observa la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, la fijación de resultados de la votación en la casilla y clausura de la misma, entre otros.

Las personas que estén interesadas en participar deberán registrar su solicitud en el portal electrónico que se encuentra en la página de internet o acudir directamente a las oficinas estatales del INE; cumplir con los requisitos mencionados en la convocatoria; tomar la capacitación virtual, presencial o a distancia a través de alguna herramienta o plataforma (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o algún otro). Una vez recibidas las solicitudes, las oficinas estatales y distritales del INE revisarán la documentación presentada, el cumplimiento de los requisitos, y notificarán la fecha para la capacitación en línea o presencial. Al concluirse el curso se entregará la constancia respectiva, se actualizará el expediente de la persona interesada y se presentará la propuesta ante el Consejo Local o Distrital para su aprobación. De ser aprobada la solicitud se entregará a la persona solicitante su acreditación.

Como todo funcionario/a electoral, las y los observadores electorales deben desempeñarse en apego a los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Entre los derechos que se adquieren están: observar todos los actos de preparación y desarrollo de la Proceso Electoral, incluyendo la Jornada de ésta y las sesiones de los órganos electorales del INE; presentarse el día de la Jornada Electoral en una o varias casillas, así como en las instalaciones de los consejos del INE independientemente del domicilio registrado en la Credencial para Votar; solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, que será proporcionada siempre y cuando existan posibilidades materiales y técnicas para su entrega y la información no sea reservada o confidencial en los términos de la ley; y podrán presentar ante la autoridad electoral, en los términos y tiempos que determine el Consejo General del INE, un informe de sus actividades.

Por otro lado, las obligaciones son las siguientes: No sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; no declarar tendencias sobre las opiniones del Proceso Electoral; no externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos; no declarar el triunfo de cualquiera de las respuestas posibles al Proceso Electoral; y no portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas del Proceso Electoral.

Para más información,el INE pone a disposición la páginahttps://observadores.ine.mx/portal/observador, la línea gratis de INETEL (800 433 2000), y en el estado de Morelos también se puede llamar al número 777 3111555 y visitar la página de Facebook INE Morelos.En la democracia, contamos todas, contamos todos.