Las preocupaciones de inseguridad de los nuevos alcaldes

En este fin de año con el cambio de presidentes municipales, los medios los buscan para preguntarles sobre los problemas del municipio. Uno de los entrevistados fue el alcalde electo de Cuautla, quien expresó su preocupación sobre el ambulantaje que creció mucho con el gobierno del alcalde saliente; también expresó su preocupación por el “cobro de piso de ambulantaje, el alcalde dijo que podría ser cierto… que está inmiscuido el crimen organizado… que si está dentro de una carpeta de investigación es por[que] así se ha detectado”. Lo cierto es que la tasa de extorsión en Cuautla, “el cobro de derecho de piso” como se conoce coloquialmente, creció más del doble entre 2018 y 2021 de 3.0 a 7.1 por cada 100 mil habitantes por lo que seguramente la pregunta del periodista reflejaba esta preocupación de la sociedad de Cuautla. Pero es simplemente un reflejo del problema que se vive también en Cuernavaca, en Morelos y en todo el país. Entre 2018 y 2020 la extorsión creció nacionalmente de aproximadamente 65 mil casos de extorsión a cerca de 85 mil y al mes de junio se llevan registrados 44,150. Pero entonces, lo que resulta muy importante es lo que están haciendo al respecto los tres órdenes de gobierno. Aparentemente, el gobierno federal se ha concentrado en poner en marcha la estrategia del PANAUT (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil). Esto hace sentido porque el 90.7% de los 4.7 millones de delitos de extorsión que se cometieron en 2020 (ENVIPE 2021, 26), fue telefónica, aunque sólo fue pagada en 7.8% de las ocasiones. Sin embargo, no se reporta ni rinden cuentas de los resultados de las “Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, encargadas también de perseguir y conocer de la extorsión.” (Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 2021, 29). Habría que señalar también algo verdaderamente crítico de violencia contra las mujeres para este 1er semestre de 2021, pues Morelos ocupaba el primer lugar en la tasa nacional de feminicidios por cada cien mil habitantes (pccmh), 0.77, seguido por Quintana Roo y Sinaloa. (ONCSJL, 2021, 2) Es importante señalar, sin embargo, que en las anteriores mediciones de incidencia delictiva queda oculta la cifra negra de delitos por los que no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, que es posible conocer a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE) y que nos dice que esta cifra negra de delitos no denunciados para 2020 fue de 93.3%. (ENVIPE, 2021, 40) En general, con este otro tipo de medición de la incidencia delictiva (ENVIPE 2021), Morelos ocupó en 2020, el tercer lugar nacional por la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, 35.8, solo detrás de la Ciudad de México con 59.3 y el Estado de México con 39.5. Cuernavaca, por su parte en esta misma medición de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de la ENVIPE 2021, ocupó el noveno lugar nacional entre todas las ciudades metropolitanas del país con una tasa de 42.7 pccmh. Y también es importante señalar que para 2020, la extorsión fue el delito más frecuente en todas las entidades federativas del país, tanto como el fraude y el robo en la calle o en el transporte público, pero además, la extorsión junto con el secuestro fue el delito menos denunciado en 2020, sólo se denunciaron 2.1 delitos de cada 100. Con base en esta situación de incidencia delictiva en el país, a nivel nacional, ¿Puede usted creer que la inseguridad pública es el problema más importante para los mexicanos mayores de 18 años para 2021 y a pesar de la pandemia de Covid? Pues, así es para 2021: 58.9% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante, seguido del desempleo, con 41.5% y la salud con 40.2% (ENVIPE, 2021, 48), pero en Morelos es superior la proporción de ciudadanos que considera a la inseguridad como el mayor problema, 68.2% ¿Y sabe usted cuál es la proporción de ciudadanos de Morelos que se siente inseguro en la entidad? Pues es mayor y uno de los más altos de país, 86.6% de los morelenses nos sentimos inseguros en nuestro estado y sólo nos supera el Estado de México. (ENVIPE, 2021, 49) Quizás sea conveniente cerrar esta preocupación del alcalde de Cuautla, recordar que aun con la cifra negra de los no denunciados o sin iniciar carpeta de investigación de 94 de cada 100, la tasa de homicidios dolosos en Cuautla creció más del doble entre 2018 y 2021, de 11.7 a 24.7 pccmh, la de feminicidio también de 1.5 a 3 pccmh, la de robo a transeúnte en vía pública con violencia de 7.9 a 15.7, así como la de robo a negocio con violencia de 4.4 a 12.3 pccmh. Posiblemente, estas precisiones le ayudarán al alcalde electo de Cuautla a trabajar en su gobierno en contra de estos problemas, los más importantes, como pudimos constatar. No tengo más espacio para precisar algunas otras cuestiones sobre Cuernavaca y otros municipios de Morelos, quizás lo haga en una siguiente ocasión. Hasta pronto.