Dicen los que saben que no hay nada más benéfico para un Estado, democrático, social y de Derecho que la división de poderes aquella que nació con la ilustración y modernidad que, en Occidente, en el sistema jurídico contemporáneo romano-germánico, neorromanista o europeo continental fue heredada por el gran filósofo de la política, el francés, el barón de Montesquieu y en el common law, jurisprudencial o casuístico por el inglés, Locke. Ambos y los que les siguieron siempre apostaron por la independencia, autonomía del Poder Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo.

Pero el Poder Judicial en el orden Federal no pasa por su mejor momento, con una propuesta de reforma ambiciosa que entre otras cosas propone lo que me enseñó una apreciada alumna en la clase de Metodología Jurídica, la futura abogada, Mariana Villanueva Rojano, que tengo el honor de impartirle cátedra en la Facultad de Derecho, de la UNAM y de acuerdo a lo que aprendí con ella hoy se propone la jurisprudencia por “trascendencia y no por reiteración” entre muchas otras propuestas, progresistas y de avanzada que lamentablemente se están viendo opacadas por la presentación del decreto para que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, extienda su mandato constitucional por dos años, más si a eso se le suma el juicio de amparo indirecto que inició su “alma máter” la prestigiosa Escuela Libre de Derecho.

En Morelos, las cosas tampoco pintan nada bien ya que la corrupción e impunidad con la que se maneja el Poder Judicial local son de verdadero escándalo, debido a que en plena flagrancia el Presidente del Tribunal de Justicia, Rubén Jasso Díaz permite que su progenitor de nombre Felipe Jasso Escobar litigue negocios jurídicos donde ambos violan nítidamente la moral, ética y Ley por decir lo menos.

El que esto escribe siempre en todos los ámbitos que me he desempeñado lo he hecho como hombre de instituciones y respetuoso del marco legal, por eso voy a iniciar la próxima semana ejerciendo mis derechos convencionales de petición e información y una vez que sean colmados estos presentaré acciones legales en contra de Rubén Jasso Díaz, denuncia de juicio de formación de causa ante la Fiscalía Anticorrupción, de FGR, igual procedimiento ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, juicio político ante la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y en el de Morelos, también denuncia de “lavado de dinero” ante la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal Federal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Quien administra justicia valor supremo del contractualismo social moderno y contemporáneo debe de conducirse con: principios, moral, ética y respetuoso del marco convencional, constitucional y legal sin más.