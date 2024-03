Nefasta la reelección política en México

Parafraseando y citando la filosofía del pueblo se decía “tan felices que éramos”; porque ahora la ambición desmedida, el interés económico, la nulidad legislativa, los saltimbanquis que se multiplican en los siete partidos nacionales, no fue suficiente seis años en el Senado; ahora quieren tres en la Cámara de Diputados; y los gobernadores no se quedan atrás, después de seis años de estar en la ubre oficial; ahora algunos van al Senado y otros, por ejemplo como el que era Presidente de la Suprema Corte y ahora está el señor Zaldívar, está en las huestes de la candidata Sheinbaum a la Presidencia; de una o de otra manera, todos quieren reelegirse; los recursos que proporciona la Secretaría de Hacienda, que son nuestros impuestos, han servido para llenarles las bolsas de mucho dinero y de poco trabajo legislativo y de otra índole, para los mexicanos y las mexicanas.

La reelección, después de lo que este país ha pasado, y que ahora en el año 2024 sea un deporte nacional; sea como un trabajito para hacerse rico; porque aquella consigna de Nichte que parafraseó Reyes Heroles, de que la forma es fondo; ahora resulta que aquellos partidos de la minoría, han adquirido carta de ciudadanos y se han convertido en verdaderos chupadores de sangre, en este caso del presupuesto, porque por un lado 200 diputados plurinominales, que si revisamos la lista, bueno pues es ya como cambiar de un trabajo a otro, y sin hacer campaña, sin representar a nadie, y sintiéndose representantes federales; pero por otro lado el Senado complementa, porque en realidad debería haber solo 64 senadores, no 128, con estas fórmulas de la primera y la segunda mayoría, y que no son plurinominales, pero finalmente todos cobran, todos están en la misma tesitura y todos tienen el mismo fuero; esta palabra me permite subrayar, que muchos de los que ahora siguen buscando un puesto porque en el pasado se hincharon de llevar dinero y de cometer fraudes y malas administraciones públicas, ahora con el cambio, de que el gobierno se termina el 30 de septiembre y entran en vigor los nuevos el 1 de octubre, brincan de un fuero a otro y es imposible imputarse una responsabilidad o procesarlos penalmente.

El mal tiene remedio. Si todos los que participamos del gobierno de la izquierda; si estamos convencidos de la Cuarta Transformación; si queremos apoyar a Sheinbaum, tenemos que hacer realidad el Plan C; es decir, éste que consiste en que todos salgamos a votar, que logremos las mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el de Senadores, para que se puedan hacer las reformas constitucionales y como lo dijo Sheinbaum en uno de sus actos, abrogar, denegar, expulsar, sacar de la Constitución cualquier norma, resabio o lo que venga para pretender ser reelectos. Sería muy importante tomar en cuenta este plan, porque lo que sigue es, reelegiremos al Presidente de la República, en este caso a Sheinbaum; por supuesto que no, si ella lleva estas banderas, seguramente que no habrá por ahí ninguna posibilidad de que haya reelección de nadie.

Conclusiones

Primera: La reelección ha sido nefasta para el país.

Segunda: Costó vidas la Revolución, Madero, Porfirio Díaz; todo lo que ya sabemos de la historia, que ha sido grave para el país.

Tercera: Debemos apoyar la Cuarta Transformación para que se modifique la Constitución; salgamos todos a votar, y pueda retirarse de todas las normas la posible reelección.

Cuarta: Convocamos a todos los que como nosotros participamos de las ideas del gobierno de izquierda, la Cuarta Transformación y de MORENA, para que acabemos de una vez por todas en junio, con este fantasma de la reelección.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com