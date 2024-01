¡Marko, Alito y Zambrano! "Modelos políticos de corrupción"

La vergüenza que no conocen los sujetos supracitados, creen erróneamente que México es su patrimonio. Que se lo quieren repartir como un botín. Que la reiteración de la esencia de esta “tranza” debe ser conocida por todos los mexicanos, sobre todo para que al ejercer el sufragio efectivo; al votar, los indecisos, incluso de la extrema derecha o de la oposición, piensen, la vergüenza, la falta de transparencia, la corrupción endémica de los presidentes del PAN, del PRI y lo que queda del PRD.

En esencia el conflicto se da en el Estado de Coahuila. Los sátrapas son Jiménez el gobernador y los otros tres sujetos de marras. Es evidente que el pueblo, los mexicanos, las mexicanas, los que creemos en el gobierno de la izquierda, tenemos que intensificar nuestra campaña en favor de la Cuarta Transformación, para que logremos en las elecciones de junio, Cámaras con mayorías calificadas para poder hacer las reformas que el país necesita, para detener a estos sinvergüenzas.

El botín, es muy interesante que la gente que me honra leyendo esta columna sepan, que se refiere a porcentajes de lo que maneja el gobierno de Coahuila en dinero, lo que en realidad es el sustento de sus alianzas, y en esto evidentemente hay que involucrar a la panista Xóchitl Gálvez, aunque ya dijo que ella no comulga con ellos, es evidente que la corrupción no tiene límites en estos niveles. Las seis notarías que reclama Marko Cortés, tiene como objetivo darlas, regalárselas a sus incondicionales, inclusive pasando por encima de cualquier examen profesional para lograr una notaría, igualmente lo que quedó al descubierto, según lo que dice el gobernador Jiménez, es que ellos no cumplieron con su 20% de la votación, que sólo lograron el 6%, y que por eso él no cumple, pero aquí hay que subrayar, imagínense ustedes distinguidos lectores, esto se repartieron las diputaciones locales; las secretarías de gobierno, nombraron a quien quisiera para el Instituto de Transparencia y exigieron además que se ratificara un magistrado del PAN, todo esto para vergüenza, lo confirmaron Alejandro Cárdenas, Zambrano y Marko Cortés; incluso en medio de la crisis, Alito dice “cálmense porque les vamos a ofrecer puestos federales” es decir el PRI va a disponer de sus diferentes prerrogativas para dárselas a estos sinvergüenzas.

También debe considerarse, pensamos que es muy importante, que hay que modificar las leyes electorales, constitucionales, penales, para que tanto éstos como los carteles inmobiliarios puedan ser llevados a la cárcel, cuando como políticos se adueñen de nuestro país o pretendan, como si ellos fueran los mejores para esas posiciones.

También es importante que el INE participe, porque le corresponde revisar hasta dónde van a llevar el reparto del botín, lo del PRIAN, y que así fue después de que lograron el triunfo electoral en Coahuila. Por otro lado, es importante subrayar que aunque Gálvez, la candidata se deslinda y se autopostula como candidata a ciudadana, la realidad no es así, porque estamos en una circunstancia diferente, porque ella es parte de esa misma alianza mafiosa.

También debe subrayarse que en el Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila, la señora Maldonado, dijo que ellos van a participar en el partido Unidad Democrática de Coahuila, al margen de los otros, porque dice que van a ser una labor de diputaciones locales.

Conclusiones

Primera: Ratificando lo que dijo Andrés Manuel, el pacto del PAN-PRI-PRD en Coahuila es mafioso.

Segunda: Estos políticos son una vergüenza para la ciencia política y sobre todo para los que en su momento votaron por ellos y que ahora están viendo una realidad.

Tercera: Ya se han caracterizado, tanto como Zambrano como Cárdenas, como Marko, que son muy corruptos, tan es así que en la última batalla ganó el PAN dos candidaturas de Presidente de la República y de la Ciudad de México, y Cárdenas con puestos locales.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com