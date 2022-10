¡Andrés Manuel: son cinco no veinte militares responsables de Ayotzinapa!

Los enemigos de México no aceptan que Andrés Manuel es un mexicano singular, diferente a sus predecesores, y que logró lo que no ocurrió por ejemplo en Tlatelolco en 1968 o con los halcones en 1971 con Alfonso Martínez Domínguez; Andrés Manuel ha demostrado con hechos y ha dado las respuestas de que los 43 estudiantes incluido el del ejército que estaba infiltrado están muertos.

Los enemigos de Andrés Manuel de México y del ejército por supuesto, están emboscados en los partidos de oposición y son permanentemente detractores de lo que haga el Presidente; han mezclado la hipótesis de prolongar la estancia de los 100 mil miembros del Ejército, la Marina y Guardia Nacional hasta el año 2028 para mejorar, para implementar, para que la seguridad nacional, de mexicanos, mexicanas, de nuestros bienes y de las familias esté asegurada.

En el caso de Ayotzinapa evidentemente emboscaron al Presidente que no sabe Derecho, y que en las diferentes alternativas en las que participa obviamente Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y la renuncia de quien era el Fiscal Gómez Trejo, no queda muy clara a pesar de que el Presidente ya lo señaló, que se busca tergiversar y revólver las diferentes investigaciones.

Deja claro el Presidente de la República que no hay campaña del ejército contra Encinas, el Subsecretario de Gobernación, sino más bien que con la “mano negra”, una vez que existen los elementos, los indicios y se pueda acreditar la responsabilidad de cinco, no de veinte militares, aprovechando las cuestiones burocráticas y el papel del Fiscal de Ayotzinapa que para bien de los mexicanos, de Andrés Manuel, del propio Gertz Manero y los demás, dice que renunció pero en realidad su conducta deja mucho que desear y quedan muchas nebulosas.

Ratifico en esta columna lo que ya es del dominio público y que lo ha señalado el Presidente de la República, que sí hay responsabilidad para cinco militares; y que en consecuencia ellos tendrán que responder de lo que hicieron en Iguala, porque son hechos, son evidencias muy claras de lo que hicieron y cómo lo hicieron. También tenemos que considerar

que se buscó confundir y se dieron esas veinte órdenes de aprehensión, y que afortunadamente, ya con el conocimiento del Presidente, se desistieron de las que ni siquiera estaban en la averiguación; y en este caso las razones son que el ejército no encubre a nadie; que se llevará ésto hasta el final con el Fiscal General de la República Gertz Manero, que ha recibido de manera injusta ataques, porque ha demostrado la experiencia, la integridad de lo que está hecho, y que ahora el caso de Ayotzinapa se pretende por los detractores del Presidente y los enemigos del país, es que esto no se resuelva, que no quede claro; sin embargo, como bien lo dijo el Presidente y habría que preguntarle a la gente cuándo se había logrado entrar al campo militar número uno; cuándo el Presidente de la República había señalado todo lo que ha dicho respecto a esto; y sobre todo permitir, como es el caso concreto del grupo de extranjeros que vinieron a México y que los corrió Peña Nieto; aquí al mencionarlo a él aprovechó, además porque también ya el Presidente lo señaló, que ni es ni Enrique Peña Nieto ni el General Cienfuegos tienen una responsabilidad en ésto porque las cosas se han ido aclarando; por ejemplo, no podríamos decir que el que dirigió la Conasupo en su momento Ignacio Valle, sea o no responsable, sea el Presidente el que tenga que responder, porque así ocurre con sus Secretarios de Estado, el de Gobernación, el del Bienestar, el de Salud, todos, porque él los designó, pero cada quien debe responder en lo personal de lo que haga para bien o para mal.

También tenemos que considerar que la responsabilidad de Murillo Karam está acreditada y que eso será muy importante para con las pruebas se diga si va adelante, sin embargo aquí hay que considerar en que el Poder Judicial Federal está penetrado en muchas áreas y en muchas partes por intereses contrarios al propio Presidente y al país; por eso vemos que se de todo esto.

El grupo de expertos se ha metido en un terreno prohibido al decir que porque intervenga Gertz Manero se va a retrasar cuatro años el caso Iguala, lo que evidentemente no es así porque ellos son los menos indicados para hablar, porque el Presidente le ha dado todo el apoyo y todos los elementos para hacerlo.

CONCLUSIONES

Primera. Son cinco los responsables del ejército y no veinte.

Segunda: Quien involucró a más personas lo hizo con la mala fe de que

las mismas no están en el expediente, no están indiciados, no son, ni están acusados de lo que se decía, de que era de un testigo protegido ya pasó en segundo lugar.

Tercera: El Subsecretario Encinas ha subrayado el papel que ha desarrollado y que el Presidente de la República lo apoya, al extremo de decir “si atacan a Encinas es como si me atacaran a mi”

Cuarta: Seguramente que el próximo martes que se va a votar en el Senado la permanencia del Ejército y la Marina hasta el año 2028 será una realidad; y nuevamente ratificamos, gracias a la manera de gobernar de Andrés Manuel.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com