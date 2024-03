La actual reelección de políticos en México es una tragedia

Si recorremos la historia y lo que a nuestro país le ha costado que haya presidentes de la República que se reeligieron y después que se prohibió la reelección, y finalmente que desde el gobierno de Peña Nieto se hicieron reformas, para permitir prácticamente que todos los políticos, excepto el Presidente se puedan reelegir; es decir, Senadores y Diputados Federales, Diputados Locales y todo lo que sigue.

La reelección de quienes han hecho de la política su modus vivendi y su enriquecimiento, está sirviendo sólo para eso. La reelección ha servido para que los presidentes de los partidos, que en realidad son los dueños de los mismos, estén permanentemente en los puestos de diputados y senadores y todo lo que esto implica, y que en esta elección de junio de este año, lo estamos viendo porque ha habido una voracidad, una desvergüenza, que se comprueba lo que decimos, revisando quiénes son los actuales contendientes que ya eran Diputados, Senadores, Gobernadores, Presidentes Municipales Locales, de uno o de otro partido y que ahora simplemente están saltando de un lugar a otro, ahora encontramos Gobernadores que eran de un partido y ahora van a ser propuestos como Senadores por otro; ejemplos graves como el Morelos; ahora resulta que el premio para el Gobernador que se va es que sea Senador de la República o diputado Federal; lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con los que estando en el Senado, sean de MORENA, del PRI, del PRD, del PAN, Del Verde o de Movimiento Ciudadano, tienen como único objetivo tener el fuero, recibir los recursos que con nuestros impuestos se sostienen a todos los partidos políticos, ya decíamos en el artículo anterior que para estas elecciones se van a casar 10 mil millones de pesos, nada más en las campañas, pero no lo están pagando los Diputados ni los Senadores ni nadie, son los impuestos de la Secretaría de Hacienda, donde pagamos nosotros los que trabajamos y somos causantes cautivos y de ahí nos mandan lo que nos quitan a nosotros.

Si escogiéramos, pero no vale la pena ni siquiera mencionar los nombres, de los que dirigen el PAN, el hermano del que lo dirige, su secretario particular, los de mala memoria como los Calderón; los del PRD con los latrocinios que han habido, el señor Zambrano, ahora no han soltado la ubre, ahora van a ver que más reciben, y entre ellos obviamente están los que en el pasado fueron parte de ese partido; lo mismo ocurre con los del Verde Ecologista, los del Partido del Trabajo, y hay inclusive inconformidades, porque estos líderes eternos de repente les dijeron que no, pero lo grave, y ojalá Sheinbaum cuando sea Presidenta logre modificar la Constitución, decíamos lo grave es que se permita la reelección; para nosotros ha sido muy sano, ha sido de gran provecho que no hubiera reelección; pero ya es una realidad y estamos inmersos en un mar de podredumbre y de improvisación, porque no hay aportaciones, no hay reformas jurídicas adecuadas, no han hecho nada, y ahí están los diarios de debates y todo lo demás para ratificar lo que estamos diciendo. La reelección como se vea es nefasta. La reelección a la que ha llegado ahora el país estaría a un paso, y esto es muy grave distinguidos lectores, de que se pudiera reformar la Constitución y hubiera reelección del Presidente o la Presidenta, porque la historia nos ha enseñado, que si bien en 1933 había alguna cuestión de reelección, posteriormente se quitó, y sobre todo del Presidente, y se alargó el período de cuatro a seis años, y al no tener reelección del Presidente, a partir de que se convocan nuevas elecciones, tenemos la certeza de que quien venga, hombre o mujer o lo que sea, el solo cambio será benéfico, ya que de otra manera el que fue, como está ocurriendo ahorita en Estados Unidos, imagínense si Trump gana la candidatura de los Republicanos y después logra el número de votos electorales y que le permitan regresar a la presidencia, imagínense ustedes qué clase de Presidente va a haber por cuatro años, con todo lo que se sabe de él en la actualidad.

También debemos considerar que ha habido un abuso del poder en México, porque ahora saltan de un partido a otro, de una gubernatura a otra, de una senaduría a una diputación federal, y no hay ni siquiera carrera parlamentaria, porque si revisamos lo que han hecho, lo han hecho nada, las iniciativas no se conocen y cuando hay que votar, bueno ya sabemos todo lo que está ocurriendo, y han convertido en un mercado todo lo que se refiere a las posiciones políticas de los que pretenden reelegirse, porque desde nuestra perspectiva, imagínense ustedes queridos lectores, que en lugar de toda esa pléyade que se está repitiendo, todos los que entraran al Senado, a las gubernaturas, a los Presidentes Municipales y Diputados Federales, fueran personas que nunca hubieran tenido un cargo de elección popular, el único y el más importante beneficiado sería México, los mexicanos, mexicanas, y sobre todo se podría acabar de un plumazo, con lo que significa el gran negocio de ser político, de tener un partido político como sea, y lo vemos desgraciadamente en los hechos, esos hay están pendientes, y todos estos como Peña Nieto, Calderón, el Alto Vacío, etcétera, de qué han servido que fueran presidentes, y para bien lo había reelección, pero imagínense haberse tenido doce años de lo mismo, hubiera sido gravísimo.

Conclusiones

Primera: Sheinbaum debe en el Plan C prometer que desaparecerá del sistema político mexicano todo lo que sea vuela o aspire a una reelección de cualquier político que se haya ocupado un puesto popular.

Segunda: Los partidos o los países por ejemplo como Rusia, que tienen ahora un Presidente que se va a reelegir hasta el 2036, y en China hasta el 2040, es una vergüenza.

Tercera: Deberían además establecerse exámenes para los que pretenden ser legisladores, saber si siquiera conocen las iniciativas de leyes, en qué consiste, cuáles son los procesos legislativos etc.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com