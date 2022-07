Morelos, retos turísticos para el verano

Se dice que Morelos tiene una tradición turística, pero con la pandemia por Covid-19 aún latente, se ha mermado el turismo.

Morelos, por su ubicación geográfica y estratégica, así como su riqueza natural histórica y cultural, así como la amabilidad de sus habitantes, se posiciona como uno de los principales destinos turísticos en zona centro del país, ofertando segmentos turísticos como: recreación acuática, turismo deportivo, gastronomía y cultura, que constituyen polos de atracción que son referentes para visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Pero desafortunadamente, la pandemia que contrajo la economía internacional mermó al sector turístico, y claro está esto implicó también al turismo nacional y estatal. Gran parte del año 2019 y todo 2020, la ocupación hotelera cayó drásticamente, y en consecuencia afectó a la afluencia de visitantes y por ende en la derrama económica. Se vivieron tiempos difíciles, y pareciera que no bastó con la pandemia para seguir con un panorama desalentador ahora con temas de guerra e inflación, factores que no estaban en la ecuación de los gobiernos.

Y en ese contexto, gobiernos siguieron trabajando dentro de sus posibilidades junto con el sector empresarial para mantener a flote la industria turística. Tal fue el caso del gobierno de Morelos que implementó en 2020 el distintivo Anfitrión Responsable con el propósito de proporcionar a los prestadores de servicios turísticos herramientas necesarias para que contaran con buenas prácticas de calidad higiénica, y procuraran la salud de los colaboradores y clientes, y que hoy siguen siendo medidas necesarias ante la nueva ola de contagios por Covid. Es necesario un turismo que garantice medidas higiénicas ante la siempre latente pandemia.

Por lo tanto, la capacitación es un elemento toral para la competitividad económica, y bajo esta sinergia, en Morelos hay más de 5 mil 600 prestadores de servicios capacitados; 138 empresas certificadas; 61 empresas con el Sello Safe Travel; así como 45 guías de turistas certificados. Pero se debe mencionar que también es tarea de la ciudadanía seguir procurando las medidas de higiene para seguir previniendo más contagios, no se puede bajar la guardia. Se trata de un trabajo en conjunto.

El turismo implica no solo fomentar destinos, productos y experiencias turísticas sino también que haya un orden y control, temas que se dicen fácil pero no lo son. Recordemos que en el sistema jurídico mexicano, hay mucha legislación sin aplicarse o lagunas jurídicas, por lo que encontramos figuras jurídicas solamente de ornato, tal era el caso del Registro Estatal de Turismo (RET), que estaba regulado desde los tiempos de los gobiernos del PAN, pero que no había sido aplicado ni por los gobiernos blanquiazules ni por el gobierno perredista.

Y ante un escenario adverso derivado de la pandemia, se concretó por fin aplicar el RET que ya estaba establecido en la ley de turismo estatal, y aunque aún falta mucho camino para contar con un registró en materia turística de manera integral, ya que en tiempos de globalización en los que estamos inmersos, registrar y cuantificar es inminente, el RET constituye una herramienta toral para ello, y así seguir construyendo un turismo de calidad donde no solamente se vea la parte mercantil sino también darle una arista de carácter social.

De tal forma, el turismo en Morelos debe configurarse de una manera distinta a los destinos como el de las grandes urbes internacionales. El turismo morelense debe apoyarse en la riqueza histórica y cultural con la que cuenta el Estado, contribuyendo a la cohesión social y la identidad cultural.

Se ha dicho que en este período vacacional se estima en Morelos una ocupación hotelera entre el 60 y 65 % y por ende una derrama económica que superaran a la del año 2021, mientras que a nivel nacional se estima un 70% de ocupación hotelera. Por ello, se tiene que prestar mucha atención a las acciones que realicen las autoridades turísticas, y también considerar que la pandemia sigue presente, que la inflación ha aumentado, y que el período vacacional ya no es como en antaño, se han reducido las vacaciones veraniegas. Sin duda, los retos turísticos para este verano son altos, pero hay que considerar factores políticos, económicos, sociales y hasta de salud, que pueden determinar positiva o negativamente en las previsiones turísticas.

