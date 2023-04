Siguen desaparecidos los tres hombres del Edomex que visitaron Tehuixtla

Continúa la incertidumbre en torno al caso de los tres hombres que desaparecieron en la comunidad de Tehuixtla, Jojutla el pasado 23 de marzo. Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) se mantiene en el hermetismo en torno al caso.

Tampoco se ha revelado si los tres cuerpos sin vida que se localizaron en un predio de la colonia Azuchilera perteneciente a la comunidad y municipios referidos, pertenecen a estos hombres.

El último reporte en torno a este caso es precisamente la ubicación de estos restos, que literalmente se encontraban bajo piedras y fueron ubicados durante las búsquedas de campo por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), colectivos de búsqueda, Policía Morelos, Guardia Nacional y el Ejército.

Eduardo Noguerón López Portillo, Martín Leonardo Pérez Ramírez e Isaías Montejo Ayala son originarios del municipio de Ecatepec, Estado de México, se dedicaban a fabricar y comercializar muebles. Desaparecieron en su ruta al sur de la entidad morelense.

Susana, la esposa de Isaías, informó que perdió contacto con él la noche del 23 de marzo, pero agregó que su pareja presentía que los iban siguiendo.

Ante esta situación, el martes 28 de marzo familiares, amigos y compañeros de los tres hombres acudieron a protestar a las calles del centro histórico de la Ciudad de México para exigir el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dos días después el 30 de marzo cerraron por más de cinco horas la autopista México–Cuernavaca, donde le exigieron al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y al fiscal de justicia de la entidad, Uriel Carmona Gándara apresurar las búsquedas.

El jueves 30 de marzo, la FGE con el apoyo del Ejército, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Guardia Nacional y la Policía Morelos salieron a realizar acciones por tierra y aire para encontrar a los hombres en tres ejes de búsqueda en Tehuixtla.

No fue sino hasta el sábado primero de abril que se hallaron tres cadáveres, de los cuales hasta el momento la FGE ha callado en sí pertenecen o no a los comerciantes, de quienes a más de dos semanas de su desaparición aún no se sabe nada de ellos.