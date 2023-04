Cuauhtémoc Blanco critica al Fiscal por “guardarse” avances en investigaciones

El gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que se continúa a la espera de que el fiscal de Morelos Uriel Carmona aclare el caso de los tres hombres del Estado de México que desaparecieron en Tehuixtla, Jojutla.

"No, no sabemos nada, estamos esperando a que el fiscal nos mencioné. Ha sido una situación complicada, esperemos que el fiscal de alguna declaración para ver el tema de estas tres personas que encontraron. Él es el que tiene que investigar, pero hasta el momento no hemos tenido comunicación".

Este fin de semana fueron localizados los cuerpos de tres hombre en la colonia Azuchilera del mencionado municipio, a lo que mandatario estatal dijo que la Fiscalía es la responsable de corroborar si corresponden a los desaparecidos.

Blanco Bravo aseguró que el tema tampoco fue tocado en la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de Paz. Hasta el momento, enfatizó el mandatario, existe una total opacidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular para dar a conocer la información en torno a este asunto.

"Si eres el fiscal, tienes una responsabilidad y deberías de informar a la gente o a los familiares el avance que tienes", externó.

Aún no está confirmado si los tres cadáveres que localizaron en un paraje de la mencionada colonia podrían tratarse de Isaías Montejo Ayala de 26 años de edad, Martín Leonardo Pérez Ramírez de 30 años de edad y Eduardo Noguerón López Portillo de 32 años, quienes son originarios del Estado de México y se dedican la venta de muebles.

Sin embargo, hay secrecía en torno a esta situación por parte de la fiscalía. El 23 de marzo, sus familiares perdieron contacto con ellos y hasta el momento no saben nada de ellos.

— El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 3, 2023

El pasado 30 de marzo, sus familiares bloquearon por al menos cinco horas la autopista México - Cuernavaca para exigir que el órgano apure las investigaciones para dar con sus paraderos.

Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco agregó que no es el único caso en el cual el organismo procurador de justicia se ha "guardado" los avances de las investigaciones, pues lo mismo ocurre con el asesinato de la diputada Gabriela Marín, suscitado en octubre del año pasado.

"Ya van varios hechos, también de la diputada (Gabriela Marín) todavía no nos da esta información de que paso, quien fue, pero bueno hay que esperar a ver cuántos días más, el señor fiscal tiene información que nos pueda dar", externó.

Es cuestión de las y los diputados presionar a Carmona Gándara para que entregue resultados, para que las víctimas accedan a la justicia, concluyó el Gobernador.