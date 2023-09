La situación de la Fiscalía Anticorrupción se resolverá en los tribunales: Núñez

La situación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) se resolverá en los tribunales, manifestó el vicefiscal adjunto, Edgar Núñez Urquiza, quien señaló que continúa al frente de la institución respaldado por la ley, no por otras instituciones y/o poderes en la entidad.

A más de una semana de que Núñez Urquiza regresó a su cargo en el organismo y además como encargado de despacho ante la renuncia de Juan Salazar Núñez, continuó la presencia por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de la Secretaría de Marina (Semar) para resguardar el inmueble.

En entrevista con medios de comunicación, Núñez Urquiza manifestó que el organismo se mantiene autónomo sin nadie que le dicte alguna línea que seguir, pues por ahora su único aliado es la ley, luego de la suspensión parcial que obtuvo para no ser removido de su cargo.

“A mí me ampara la ley, no tengo a nadie detrás de mí o que me hable al oído, para nada, yo soy un sujeto de derecho, de estado de justicia, yo creo en las leyes y creo que este tipo de pugnas no tienen que ser resueltas a golpes mediáticos o señalamientos, sino que todo está estipulado en la ley”, externó.

Agregó que, hoy en día, mantiene una lucha con aquellos que buscan hacerse del dominio de la institución, de quienes decidió no dar nombres, sin embargo, hizo referencia al embate de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 14 de septiembre cuando se nombró a Isaías López Rodríguez como fiscal anticorrupción.

“Yo en esta pelea no tengo a alguien que me diga qué hacer, yo estoy peleando por el personal que fue maltratado y vulnerado, y pueden pasar a las oficinas para constatar que estamos trabajando en paz como no estaba aconteciendo, como no se le respetó a los trabajadores... la afectación fue por el trabajo que se realiza y fue por ello que recibimos un ataque por parte de la Fiscalía (General del Estado)”, agregó.

De igual forma, manifestó que en caso de que la ley ratifique el fallo a su favor procederá conforme a derecho contra quienes orquestaron el ataque al organismo.

Por ahora, puntualizó que el trabajo en la FECC continúa de manera normal, es decir, que se sigue con los procesos y la ciudadanía es libre para acudir a denunciar los actos indebidos de los que han sido víctimas.

Además, reiteró que seguirá la presencia de las fuerzas federales y estatales para evitar que se registren lo que consideró como "nuevas imposiciones".