Se ampara Graco Ramírez para no ser detenido

El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión provisional a un juicio de amparo promovido para evitar una posible detención por la demanda que presentó la actual administración del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado (ICSTGEM), luego de que a días de terminar su mandato le otorgaron 600 mil pesos para adquirir un vehículo.

Dicho recurso jurídico quedó vertido bajo el expediente 1327/2023 y fue resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en el Estado de Morelos.

“Se concede la suspensión provisional, respecto del acto reclamado, para el efecto de que no sea detenido; sólo si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa; la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal”, señala el documento del amparo.

En 2021 el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó la denuncia por el delito de ejercicio abusivo de funciones en contra del exmandatario. Sin embargo, tiempo después la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dejó sin efectos la denuncia penal al considerar que no había ningún delito que perseguir.

A inicios del mes de septiembre de 2023, los consejeros jurídicos del Instituto presentaron una queja ante el Poder Judicial para que nuevamente se pudiera revisar el caso, por lo que el 11 de ese mismo mes la jueza de control Alejandra Trejo Reséndiz revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal de la justicia en contra de Graco Ramírez que otorgó la FECC.

Es así que se fijó un plazo de un mes para el conocer si ejerce o no esta acción, lo cual llevaría al exjefe del Ejecutivo estatal a enfrentar la justicia morelense pero no por la vía de la orden de aprehensión.

De acuerdo con el Gobernador del estado, se tienen cerca de 60 denuncias en contra de funcionarios de la administración que encabezó Graco Ramírez de 2012 al 2018.